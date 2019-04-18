Происшествия

Трехлетняя девочка выпала с шестого этажа: что известно о жутком происшествии в Киеве (фото)

В Киеве в Святошинском районе на улице Чернобыльской с балкона квартиры, расположенной на шестом этаже, выпала девочка 2016 года рождения. Ранее в Киеве погиб 15-летний подросток, упавший из окна парадного, которое находится между шестым и седьмым этажами.

Как сообщают в полиции Киева, малышку госпитализировали с тяжелыми травмами. К счастью, удалось избежать еще одного ЧП — четырехлетняя сестра пострадавшей девочки также пыталась вылезти на подоконник балкона. Это заметили делавшие ремонт люди и подняли крик. Испугавшись, девочка вернулась в комнату.

По предварительной информации, многодетная мать, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, спала. Сейчас правоохранители общаются с матерью и проверяют, с кем и в каких условиях проживают дети.

По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепре прохожий спас двухлетнюю девочку, которая выпала с балкона на десятом этаже и запуталась в бельевых веревках этажом ниже.



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