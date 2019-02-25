В Киеве погиб подросток, выпавший из окна многоэтажки

Происшествия

В понедельник, 25 февраля, в Киеве произошло ЧП — при падении из окна многоэтажного дома погиб подросток.

Напомним, 19 февраля, в Киеве на Печерске 24-летний парень выпал с девятого этажа дома по улице Арсенальной и остался жив. Молодой человек поскользнулся на балконе и сорвался.

Сегодняшняя трагедия случилась по адресу улица Салютная, 15 около 14:30.

По предварительной информации, погибшему было 15 лет. Парень упал из окна парадного, которое находится между шестым и седьмым этажами, сначала на козырек парадного, а после этого — на асфальт.

Как сообщает «Информатор», на место прибыли медики, однако пострадавший скончался в карете «скорой». Что стало причиной такого поступка — неизвестно. Также неизвестно, проживал ли мальчик в этом доме. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Детали инцидента выясняются.

Ранее «ФАКТЫ» писали о двенадцатилетнем мальчике, который остался жив после падения из окна шестого этажа на улице Борщаговской в Киеве. А в Харькове женщина, сбивая сосульки с крыши, выпала с балкона пятого этажа.

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