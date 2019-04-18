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Дебаты на «Олимпийском»: у Порошенко и Зеленского договорились о трансляции встречи
Предвыборные дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского в пятницу, 19 апреля, на НСК «Олимпийский» будут транслироваться в телеэфир. Штабы обоих кандидатов согласились, что нужна будет «картинка» со стадиона. Если сначала предлагалось устроить две параллельные трансляции, то теперь здравый смысл победил, и стороны нашли компромисс. Об этом рассказал глава Национального общественного телевидения Украины Зураб Аласания.
«Штабы кандидатов, не доверяя друг другу, еще вчера сходились на идее двух отдельных передвижных телестанция, каждая из которых обслуживала бы „своего“ кандидата и раздавала бы картинку со „своим“ видением события. Это было бы проблемой и для каналов, которые взялись ретранслировать событие. Каналы снова разделились бы на два лагеря, показывая две разных интерпретации… Сегодня штабы сошлись во мнении, что картинка все же должна быть одной для всех», — рассказал Аласания.
Организацию процесса, в том числе подбор режиссера эфира и оператор-постановщика, стороны согласились доверить Общественному вещателю.
Напомним, стадион на 19 апреля зарезервирован для дебатов до конца суток. Предполагается, что за дебатами на НСК «Олимпийский» последуют предусмотренные законодательством дебаты в студии Общественного телевидения. Время для студийной дискуссии должна согласовать ЦИК.
Фото president.gov.ua
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