Страну сначала изнасиловали, а теперь просят извиниться за это: Фурса о решении суда о «Приватбанке»

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Отмена национализации «Приватбанка» полностью разрушит сотрудничество с МВФ, на котором основана стабильность в Украине. Нет МВФ — дорога одна, к дефолту. А дефолт — это падение гривни, рост цен, курс, который прогнозировать невозможно, считает известный украинский финансист и блогер Сергей Фурса.

Итак, судьи с детства за Зеленского. Или, правильнее сказать, за Коломойского? Конец эпохи жадности, говорите…

А теперь серьезно. Окружной административный суд принял решение, что национализация Приватбанка была незаконной. Тот самый суд, который отстранял Ульяну Супрун, блокировал реформу таможни, запрещал Майдан, да и в принципе известен своим творческим подходом к решению вопросов. «Чего изволите» суд. В общем, изволили теперь признать национализацию незаконной.

Есть ли какие-то последствия? Немедленных — никаких. На данный момент ничего не изменится. Это важно. Нет поводов для паники, в том числе и у вкладчиков банка. Это решение суда первой инстанции. А значит, будет апелляция. А потом еще и Верховный суд. Поэтому в ближайшее время никаких последствий для экономики не будет. Не надо бежать покупать доллары. Не надо забирать свои депозиты из банка. Пока банк остается государственным и надежным. Если не включать сюда потенциальную реакцию инвесторов, которые обратят внимание на это решение самого честного украинского суда.

Почему для инвесторов это важно? Потому что национализация «Приватбанка» была очень важной частью реформ, которые проходили под давлением кредиторов. Национализация «Приватбанка» была частью программы МВФ, ей был посвящен целый раздел. Ее готовили целый год. Более того, ее провели как дружественную, получив от акционеров письменную просьбу о национализации. Просто потому, что был риск уничтожить всю банковскую систему если бы акционеры банка начали «ложить» финансовое учреждение, сопротивляясь государству. Именно поэтому национализация случилась в 2016 году, потому что к ней надо было долго и нудно готовится, даже видя, как деньги продолжают выводить и страны. И потом говорили о национализации как о безупречном примере для других стран. И совсем недавно американское посольство напоминало об этом в Твиттере. И даже сейчас, когда решение не вступит в законную силу, ведь будет еще апелляция, трудно предсказать реакцию МВФ. И это в год пиковых выплат по внешнему долгу. Но просто пропустить это решение, не заметить его, в Фонде не смогут.

Но это мелочи, по сравнению с тем, что будет, если спустя время решение пройдет все судебные инстанции и вступит в законную силу. Потому что тогда мы не только откажемся от иска к Коломойскому на 5 млрд долларов (прощаем долг, ведь нам не жалко), не только будем вынуждены оплатить ему моральный ущерб, ведь он расстроился, когда [отобрали] его пылесос по выкачиванию денег из страны, в размере 2 млрд долларов. Не только можем столкнуться с необходимостью отдать Коломойскому банк. Это все будет. Но ключевое — это то, что такое решение полностью разрушит наше сотрудничество с МВФ. И это в годы пиковых выплат по внешнему долгу. Сейчас вся макроэкономическая стабильность в Украине основана на сотрудничестве с МВФ. Нет МВФ — дорога одна, к дефолту. И дефолт — это не пострадавшие буржуи. Дефолт — это падение гривни, рост цен, увольнение с работы. Это курс, прогнозировать который невозможно. И да, это то состояние, в котором нам крайне важно иметь поддержку МВФ. А ее не будет. Потому что нельзя рассчитывать на поддержку МВФ и говорить, что Фонд толкает Украину на нарушения закона. Нельзя оставаться в программе с МВФ и откатывать назад ключевые реформы.

И да, национализация «Приватбанка» была важной реформой. А еще национализация «Приватбанка» была неизбежной. Вернее был выбор — то ли ликвидация, то ли национализация «Приватбанка». Можно было бы ликвидировать. Но важно помнить, что «Приватбанк» — это треть банковской системы. Последствия от ликвидации такого банка могли быть катастрофическими. Как для банковской системы. Так и для курса гривни. Не говоря уже о том, что это было бы плохой новостью для тех миллионов людей, деньги которых оставались на счетах банка. Поэтому было принято ответственное решение о национализации. И для «Приватбанка» сейчас вариант ликвидации не исключен. Потому что если решение вступит в законную силу, то те средства, которые пошли в капитал банка, должны будут уйти обратно, правительству. Ведь незаконная национализация. И это отправит «Приватбанк» прямиком на эшафот ликвидации. Суд отправит. Который необходим Коломойскому только для того, чтобы защитить свои активы. Ведь то, что происходит сейчас, является активной защитой активов олигарха, замороженных судом Лондона. И, возможно, мы просто видим элемент торговли, как в славных 90-х. Когда вам создают проблему, а потом предлагают ее решить. Только вот на кону судьба страны. И миллиарды долларов. И судьба страны — это и судьба каждого маленького человека. У которого есть депозит, у которого зарплата в гривне. У которого пока еще есть работа.

Пристегните ремни. Перемены начинаются. Эра жадности грядет.

Что такое решение о незаконности национализации на самом деле? Это не много и не мало — национальное унижение. Страну сначала изнасиловали, а теперь просят извиниться за это. И страна готова извиниться. Готова неловко улыбаться и кивать головой, смотря в глаза наглому насильнику. Это унижение. Унижение, на которое украинцы согласились самостоятельно. И теперь вопрос только в том, попросят ли страну просто извиниться или еще и заставят заплатить за моральный ущерб насильнику, который был оскорблен неправедными обвинениями", — пишет Сергей Фурса на своей странице в Facebook.

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Также известный блогер в своем посте в Facebook назвал Зеленского прививкой от перемен.

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