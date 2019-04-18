Порошенко выступил с важным обращением к украинцам накануне выборов (видео)

Политика

В последние дни перед выборами стало понятно, как сильно враги Украины жаждут реванша и возвращения Украины под контроль России. Об этом заявил президент Петр Порошенко в своем обращении к нации. Именно жажду реванша видит президент в последних резонансных решениях украинских судов.

«В планах одного из олигархов — вернуть себе „Приватбанк“. Как видите, им не терпится, они уже сейчас начали реализацию этого замысла. Подобная авантюра грозит потерей денег десяткам миллионов клиентов, а стране в целом — дефолтом и новым экономическим кризисом. Поэтому правительство и Национальный банк правильно делают, что обжалуют это решение», — сказал президент, комментируя решение суда о незаконности национализации «Приватбанка».

Порошенко напомнил, что в планах реваншистов — отмена люстрации и электронного декларирования для чиновников, а группа беглых политических мигрантов уже спаковала чемоданы для возвращения в Украину в случае смены власти.

«Очень страшно экспериментировать с должностью президента как верховного главнокомандующего. Это ж не шутки… Это не комедия, которую можно переключить на любом эпизоде, когда уже стало не смешно. Украина на раздорожье. Или мы идем в ЕС и НАТО, или наступает реванш», — подчеркнул глава государства.

Обращаясь к нации, президент добавил: «Я знаю, у вас много ко мне претензий, я знаю, как трудно каждому из вас простить мне мои ошибки и поверить мне еще раз. Это моя вина. Да, я не идеальный, но я уверен, что мы не имеем права перечеркнуть все достигнутое и отказаться от европейского будущего. Чтобы завершить начатое и не потерять уже сделанное, я прошу вашей поддержки 21 апреля. Я приму любое ваше решение, ведь воля народа превыше всего. Когда вы придете на участки, не думайте о Зеленском и о Порошенко тоже не думайте, думайте об Украине, как ее сохранить. Так же, как в 2014-м вы остановили „Новороссию“, теперь прошу — не допустите превращения Украины в „Малороссию“. Слава Украине!».

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