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Глава Минюста США сделал резонансное заявление о вмешательстве России в американские выборы
Россия дважды пыталась вмешаться в ход президентских выборов в США в 2016 году, но в эту деятельность россияне не вовлекали ни Дональда Трампа, ни представителей его избирательного штаба. С таким заявлением выступил генеральный прокурор США Уильям Барр, комментируя недавно опубликованный отчет о расследовании российского вмешательства в президентские выборы.
«Расследование не установило, что члены кампании Трампа вступали в сговор или координировали свою деятельность с российским руководством в его деятельности по вмешательству в выборы, — заявил генпрокурор США. — В докладе четко указывается, что российское правительство стремилось вмешаться в наши выборы. Но благодаря тщательному расследованию, мы теперь знаем, что российские оперативники, проворачивающие эти схемы, не сотрудничали с президентом Трампом, не участвовали в кампании Трампа».
По словам генпрокурора, попыток вмешательства было две. Первая связана с деятельностью так называемого Агентства интернет-исследований, под которым скрывалась российская фабрика интернет-троллей. Эта «троллеферма» занималась влиянием на умы американских избирателей через распространение фейков и спецоперации в социальных сетях. По итогам расследования нескольким гражданам России и организациям выдвинуты обвинения.
Также расследователи изучили, как агенты российской разведки спланировали хакерскую атаку и смогли получить несанкционированный доступ к компьютерам, служебным документам и электронной переписке. Против ряда российских военных выдвинуты обвинения.
Напомним, ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер в своем докладе о выборах в США пришел к выводу, что президент Дональд Трамп не совершал никаких преступлений и не пытался воспрепятствовать правосудию.
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