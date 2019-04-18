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«Подобная авантюра грозит дефолтом»: Порошенко прокомментировал решение суда по национализации ПриватБанка
Решение суда о незаконности национализации «Приватбанка» грозит Украине новым экономическим кризисом и дефолтом. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время обращения к украинцам накануне второго тура президентских выборов.
Он отметил, что план одного из олигархов в случае победы на выборах кандидата Владимира Зеленского — вернуть себе «Приватбанк».
«Как видите им не терпится, они уже сейчас начали реализацию этого замысла. Подобная авантюра грозит потерей денег десятками миллионов клиентов, а стране в целом — дефолтом и новым экономическим кризисом. Поэтому правительство правильно делает, что обжалует это решение», — сказал Порошенко.
Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации «Приватбанка».
Тем временем в Нацбанке Украины заявили, что будут оспаривать это решение.
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