Политика

Решение суда о незаконности национализации «Приватбанка» грозит Украине новым экономическим кризисом и дефолтом. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время обращения к украинцам накануне второго тура президентских выборов.

Он отметил, что план одного из олигархов в случае победы на выборах кандидата Владимира Зеленского — вернуть себе «Приватбанк».

«Как видите им не терпится, они уже сейчас начали реализацию этого замысла. Подобная авантюра грозит потерей денег десятками миллионов клиентов, а стране в целом — дефолтом и новым экономическим кризисом. Поэтому правительство правильно делает, что обжалует это решение», — сказал Порошенко.

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации «Приватбанка».

Тем временем в Нацбанке Украины заявили, что будут оспаривать это решение.

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