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У Ракицкого родился сын (фото)
Экс-футболист донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ярослав Ракицкий, перешедший в российский «Зенит», во второй раз стал отцом. В одном из роддомов Санкт-Петербурга жена защитника Ольга родила сына.
«Я самый счастливый!!! Спасибо любимая! Спасибо за сына!!! Я вас очень сильно люблю», — написал Ярослав Ракицкий под фото в социальной сети Instagram.
У пары уже есть один ребенок. В апреле 2017-го в семье Ракицких родилась дочь Ярослава (на фото в заголовке с родителями).
Напомним, что за 16 лет, проведенных в «Шахтере», Ярослав Ракицкий семь раз становился чемпионом Украины, шесть раз — обладателем Кубка и Суперкубка Украины. В составе сборной Украины защитник отыграл 54 поединка и забил пять мячей (принимал участие в Евро-2012 и Евро-2016).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ракицкий после перехода в «Зенит» исключен из списка футболистов сборной Украины.
Фото Instagram
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