Названы причины пожара в соборе Парижской Богоматери: мнение ученого

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Пожар в главном храме Парижа — Нотр-Дам де Пари, который произошел 15 апреля, поверг в шок огромное количество людей во всем мире. Но, по мнению астропсихолога Валентины Виттрок, это страшное событие можно было предвидеть и предсказать. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Валентина рассказала, что могло послужить причиной трагедии.

— Я уже говорила в своем прогнозе на апрель о том, что 14 и 15 числа Марс — агрессивная и воинственная планета — будет проходить через ось катастроф, — говорит Валентина Виттрок, — что чревато разного рода катаклизмами. А тот факт, что речь идет именно о Марсе, символом которого является огонь, явственно указывало на возможность масштабного пожара, что и произошло с собором Парижской Богоматери.

— Что такое ось катастроф?

— Так называют воображаемую линию между двумя «злыми» звездами, называемыми стражами Запада и Востока, Альдебараном и Антаресом, которые находятся друг напротив друга. Прохождение по этой оси планет Солнечной системы всегда отражается на жизни Земли в целом и землян в частности. Причем чем крупнее планета и медленнее ее движение, тем серьезнее катаклизмы — техногенные аварии, потопы, пожары, землетрясения. Так, во время прохождения по оси катастроф Нептуна погиб «Титаник», а проходящий по ней Сатурн спровоцировал аварию на Чернобыльской АЭС.

Еще один момент, на который стоит обратить внимание, и об этом мы тоже говорили, — ретроградное движение Юпитера, в котором он находится до 10 августа. Это время возвращения дел и вопросов, которые по какой-то причине не были решены в свое время — речь идет о невыполненных законах, не сдержанных обещаниях, не доведенных до завершения проектах. В нашем случае, возможно, речь идет о невозвращенных долгах. Как известно, собор Парижской Богоматери был в свое время построен на месте галло-римского храма Юпитера. Возможно, таким образом бывший «владелец» напоминает о праве собственности на сакральную землю. Кстати, во многом реакция людей на случившееся предопределена именно расположением собора — за время существования там культовых сооружений накопилась мощная энергетика (про такие места говорят, что они намоленные), что и влияет на человеческие эмоции: одни плачут, другие — агрессивно настроенные — радуются и упражняются в остроумии. Реакция на пожар такого масштаба и в таком месте может служить своеобразной лакмусовой бумажкой, определяющей сущность человека — на добро он нацелен или на зло.

Не стоит забывать и о том, что пожар произошел во время управления Овна — именно в этом знаке Зодиака находится сейчас Солнце. Во-первых, символом Овна (как и Марса) является огонь, что опять-таки говорит о возможности неожиданных пожаров. Во-вторых, прохождение Солнца по знаку Овна — всегда период обновления, когда, для того чтобы родилось что-то новое, должно уйти что-то старое. Вопрос об обновлении собора Парижской Богоматери стоял давно, недаром пожар произошел во время реставрации, которую начали незадолго до этого. И начали работы именно с кровли, которая больше всего и пострадала во время катастрофы. Возникает ассоциация с отшелушиванием старой оболочки, и черепица с кровли — прекрасный символ обновления. Согласитесь, тут есть над чем подумать.

— Многие в связи с пожаром в главном соборе Франции снова заговорили о конце света…

— Ну, конец света — это громко сказано, не думаю, что он произойдет одномоментно, да и «предзнаменований» и «предсказаний» таких мы за последнее время видели и слышали предостаточно. Другое дело, что сейчас эпоха Водолея, о чем астрологи говорили и писали очень много, а она, как и в случае с Овном, но в гораздо большем масштабе, несет нам обновление на всех уровнях. Работы, которые будут сейчас проводить, можно воспринимать и с этой точки зрения: то, что отжило свое и было уничтожено огнем, заменят новым. Трудно сказать, будет ли оно лучше, но то, что оно станет новым, однозначно.

— Тем не менее символизм катастрофы просто зашкаливает!

— Там действительно много моментов, которые позволяют взглянуть на случившееся с эзотерической очки зрения. Например, шпиль собора Парижской Богоматери, который полностью сгорел и упал, венчал один из символов Франции — петух. Бронзовую фигурку птицы нашли под завалами Нотр-Дама, он чудом уцелел, и для страны это, несомненно, хороший знак. С другой стороны, петух символизирует пожар, от которого и пострадал главный французский храм. К тому же сам шпиль, который по сравнению со зданием Нотр-Дама был новоделом, в свое время очень раздражал человека, вернувшего собору Парижской Богоматери былую славу, — писателя Виктора Гюго, написавшего одноименный роман. Гюго не раз выступал за то, чтобы снять шпиль, и теперь его желание осуществилось.

— Когда нам в очередной раз стоит опасаться прохождения какого-либо тела Солнечной системы через ось катастроф?

— 1 июня ее будет пересекать Солнце, но оно может и не дать серьезных последствий для Земли — с Солнцем, во всяком случае, пока не были связаны какие-то масштабные катаклизмы. Но это не значит, что нужно быть беспечными. На всякий случай советую всем соблюдать осторожность: не разгоняться за рулем, не заниматься экстремальными видами спорта, по возможности отложить дальние поездки, особенно если они связаны с передвижениями по воде или воздуху. Да и вообще стоит помнить о том, что береженого Бог бережет, впрочем, это нужно делать всегда, а не только во время прохождения планет по оси катастроф.

Ранее астропсихолог Валентина Виттрок рассказала в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ», что принесет нам зороастрийский год Лани, который начался 21 марта.

Кроме того, «ФАКТЫ» давали астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 апреля.

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