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Политика

ЦИК приняла решение о переносе времени теледебатов

18:41 18 апреля 2019 220
дебаты
Инф. «ФАКТОВ»

Центральная избирательная комиссия разрешила на один час сместить время теледебатов между кандидатами в президенты. Это сделано, чтобы стадионные дебаты не помешали потом Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому встретиться в студии Общественного вещателя (Киев, улица Юрия Ильенко, 42).

Таким образом, в постановление ЦИК внесено изменение, и дебаты в студии Национальной общественной телекомпании Украины с трансляцией в прямом эфире на UA: Суспільне состоятся с 21.00 до 22.00 (ранее было предусмотрено время с 20.00 до 21.00).

Неофициальные дебаты на стадионе должны состояться 19 апреля. Закончатся они ориентировочно в 20.00−20.30. Стороны договорились, что «телекартинку» с НСК «Олимпийский» будет обеспечивать Общественное телевидение.

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