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ЦИК приняла решение о переносе времени теледебатов
Центральная избирательная комиссия разрешила на один час сместить время теледебатов между кандидатами в президенты. Это сделано, чтобы стадионные дебаты не помешали потом Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому встретиться в студии Общественного вещателя (Киев, улица Юрия Ильенко, 42).
Таким образом, в постановление ЦИК внесено изменение, и дебаты в студии Национальной общественной телекомпании Украины с трансляцией в прямом эфире на UA: Суспільне состоятся с 21.00 до 22.00 (ранее было предусмотрено время с 20.00 до 21.00).
Неофициальные дебаты на стадионе должны состояться 19 апреля. Закончатся они ориентировочно в 20.00−20.30. Стороны договорились, что «телекартинку» с НСК «Олимпийский» будет обеспечивать Общественное телевидение.
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