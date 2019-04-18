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Дефицита топлива в Украине не будет: эксперты об ограничении экспорта нефтепродуктов из РФ
Россия вводит ограничения на поставки в Украину нефти и нефтепродуктов. Об этом заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Российский премьер назвал это решение ответным шагом на недавнее постановление украинского правительства о расширении списка товаров, запрещенных к ввозу с территории России.
Однако после обнародования российским правительством текста документа многие эксперты заявили, что его негативные последствия для Украины сильно преувеличены. В частности, Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ) не видит рисков возникновения дефицита топлива в связи с решением РФ ввести санкции в отношении Украины. К такому выводу эксперты НАУ пришли после анализа постановления правительства РФ № 460−25 от 18 апреля.
«Согласно данному документу, с 1 июня 2019 года импорт дизельного топлива, бензинов и сжиженного газа в Украину будет осуществляться на основании разрешений Минэкономразвития РФ. Из документа не следует, что объемы топлива будут каким-либо образом ограничены», — говорится в сообщении пресс-службы Нефтегазовой ассоциации Украины.
По мнению представителей НАУ, если компании — поставщики топлива своевременно получат разрешения, ситуация на рынке нефтепродуктов Украины останется неизменной. Впрочем, эксперты отметили, что критерии и правила, по которым будут выдавать такие разрешения, пока не опубликованы, а как известно, «дьявол кроется в деталях».
В НАУ также обратили внимание, что степень диверсификации рынка Украины превышает уровень многих европейских государств. С 2017 года топливо в Украину поступает более чем из 10 стран с использованием всевозможных логистических схем: морской, железнодорожной, автомобильной и трубопроводной, что позволяет в сжатые сроки организовать любые поставки.
«Поэтому в случае задержки с выдачей разрешений компаниям — поставщикам топлива рынок Украины быстро переориентируется на поставки из других стран: Беларуси, Польши, Румынии, Венгрии и других. В таком случае возможны незначительные колебания стоимости топлива в связи с изменением логистических маршрутов поставок», — подытожили специалисты отраслевой ассоциации.
Стоит напомнить, что по мнению директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, даже в случае полного запрета поставок из России острой нехватки топлива в Украине не будет. Хотя в первый месяц, пока не наладятся новые маршруты поставок, цены на заправках могут пойти вверх.
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