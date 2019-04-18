Жаждет реванша: Порошенко напомнил о планах Путина по уничтожению Украины

Политика

Несмотря на то, что президенту России Владимиру Путину не удалось реализовать ни один из его планов в Украине, он до сих пор стремится уничтожить наше государство и стремится к реваншу.

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время своего обращения к украинцам.

«За пять лет Путин не достиг ни одной своей стратегической цели по Украине. Пытался атаковать нас с фронта и подорвать с тыла. Ничего у него не получилось. Он жаждет реванша. Он не отказался от планов уничтожить Украину, лишить нас независимости и размыть нашу национальную идентичность», — сказал он.

«Первое, что он ставит себе за цель — немедленно остановить наше движение в Евросоюз и НАТО как систему коллективной безопасности. Она России не по зубам, а нас — нас она надежно защитит», — добавил Порошенко.

Президент уверен, что после парламентских выборов Кремль приложит максимальные усилия для формирования лояльного к России большинства.

«А уже сейчас Путин рассчитывает на слабого, неподготовленного, некомпетентного новичка на посту Президента Украины… Которого легко переиграет и в сфере безопасности, и на дипломатическом, и на политическом фронтах»,— подчеркнул Порошенко.

Также он отметил, что в программе его оппонента не упоминается о Евросоюзе.

«Поэтому меня не удивляет, что за него агитирует Москва от Жириновского и Зюганова до нашей эмиграции во главе с Азаровым, которая уже спаковала чемоданы для возвращения в Украину. Как и группа олигархов-крестьян», — резюмировал Порошенко.

Как сообщали «ФАКТЫ», в контексте решения суда по приватизации «Приватбанка» Петр Порошенко предупредил об угрозе дефолта в стране.

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