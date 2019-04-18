Политика

Дебаты Зеленского и Порошенко: стало известно, о чем не могут договориться кандидаты

Стадионные дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского обсуждаются с 3 апреля, но за день до события все еще нет ясности, как будет проходить это событие на НСК «Олимпийский».

Спикер штаба Петра Порошенко Олег Медведев рассказал, что соглашение о дебатах все еще не подписано. Пока представители кандидатов согласились разделить фан-зону во избежание столкновений. Есть договоренность, что сигнал со стадиона будет единый, но трансляция, возможно, будут проводиться несколькими телеканалами. «Интерес колоссальный. Многие каналы хотят транслировать», — рассказал Медведев.

По главным вопросам, в том числе о модераторе дебатов, пока консенсуса нет. «Наши оппоненты хотели, чтобы ведущим был кто-то с канала „1+1“… Пока фамилий ведущих я вам назвать не могу», — сказал спикер штаба Порошенко.

Нет ясности и по поводу тем, выносимых на обсуждение. Пока не согласовано даже количество вопросов. У Зеленского предлагают обсудить два-три вопроса, в штабе Порошенко настаивают на минимум пяти.

Напомним, ради стадионных дебатов время официальных телевизионных дебатов между кандидатами в президенты сместили на час. Агитация на стадионе закончится в 20.00−20.30, а мероприятие в телестудии начнется в 21.00.

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