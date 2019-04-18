Происшествия

Возле школы в Ровно устроили массовую драку со стрельбой: фото с места ЧП

В Ровно у школы случилась массовая драка со стрельбой. В потасовке вечером 17 апреля участвовали около тридцати человек. После стрельбы хулиганы скрылись с места событий на автомобилях.

Установлено, что стрельба у школы велась из резинострелов. Криминалисты изъяли с места ЧП восемь гильз.

Выяснить, кто участвовал в потасовке, помогли сведения о машинах злоумышленников. Три из четырех транспортных средств уже найдены. Два авто нашлись в Ровно, еще одно — в соседнем райцентре Здолбунове. В салоне и багажниках были найдены ружья, патроны, ножи, газовые баллончики, а также бронежилеты и балаклавы.

Пострадал ли кто-то в перестрелке, пока неизвестно. В медицинские учреждения пациенты с ранениями не поступали.

Напомним, ранее в Харькове перестрелку устроили студенты-иностранцы, а в Виннице в кафе агрессивный мужчина выпустил 11 пуль в музыканта.



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