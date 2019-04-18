- 21:13 Анна Седокова взбудоражила сеть обнаженной грудью
- 21:06 Перед появлением Зеленского студию шоу "Право на владу" оградили забором: появилось любопытное фото
- 21:04 Возле школы в Ровно устроили массовую драку со стрельбой: фото с места ЧП
- 20:40 Порошенко созвал экстренное заседание CНБО: названа причина
- 20:22 Под Кропивницким покончила с собой беременная 14-летняя школьница: подробности трагедии
- 20:16 Дебаты Зеленского и Порошенко: стало известно, о чем не могут договориться кандидаты
- 20:14 Я отвечала взаимностью Никите: откровения самой яркой участницы «Холостяка»
- 20:05 Жаждет реванша: Порошенко напомнил о планах Путина по уничтожению Украины
- 20:01 Песах-2019: как отмечают самый древний еврейский праздник
- 19:45 Дыма полный вагон: в поезде Киев – Херсон произошло опасное ЧП
Возле школы в Ровно устроили массовую драку со стрельбой: фото с места ЧП
В Ровно у школы случилась массовая драка со стрельбой. В потасовке вечером 17 апреля участвовали около тридцати человек. После стрельбы хулиганы скрылись с места событий на автомобилях.
Установлено, что стрельба у школы велась из резинострелов. Криминалисты изъяли с места ЧП восемь гильз.
Выяснить, кто участвовал в потасовке, помогли сведения о машинах злоумышленников. Три из четырех транспортных средств уже найдены. Два авто нашлись в Ровно, еще одно — в соседнем райцентре Здолбунове. В салоне и багажниках были найдены ружья, патроны, ножи, газовые баллончики, а также бронежилеты и балаклавы.
Пострадал ли кто-то в перестрелке, пока неизвестно. В медицинские учреждения пациенты с ранениями не поступали.
Напомним, ранее в Харькове перестрелку устроили студенты-иностранцы, а в Виннице в кафе агрессивный мужчина выпустил 11 пуль в музыканта.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.