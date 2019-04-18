Украина

Крым мы теряем, а по Донбассу есть шанс загнать Путина в неловкое положение, — военный эксперт

Ситуация в Украине остается напряженной. В интервью «ФАКТАМ» начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Виктор Муженко заявил: «Особенность российско-украинской войны в том, что в течение одного часа (!) она может превратиться в полномасштабный конвенционный конфликт с привлечением сухопутного, морского, авиационного компонентов и Сил специальных операций».

Муженко уверен, что президентские выборы в Украине — очень удобный момент для полномасштабного наступления России на нашу страну. Но есть и другие мнения. Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью «ФАКТАМ» заявил, что Россия сейчас не готова к большой войне с Украиной.

«Для полномасштабной войны у России нет ни денег, ни ресурсов»

— Они не готовы ни морально, ни физически, ни финансово нападать на нашу страну, — уверен эксперт. — В России даже провалили осенний призыв. О чем можно еще говорить? Для полномасштабной войны у России нет ни денег, ни ресурсов.

— Вы считаете, что численность российских войск, которые сейчас сосредоточены на границе и в Крыму, — недостаточная?

— На границе с Украиной сосредоточено 80—85 тысяч российских военных. Некоторые наши политики используют этот факт как «пугалку». Что, мол, Россия будет захватывать Украину полностью. Но то, что вдоль границы сосредоточены российские войска, совсем не свидетельствует о том, что они готовы переходить в наступление. Они в таком количестве там с 2015 года. Для границы протяженностью 3,5 тысячи километров это капля в море.

На самом деле, чтобы проводить полномасштабное наступление, численность их войск должна превышать нашу как минимум в три раза, и нужен хороший резерв. Один солдат должен быть уже с оружием в руках, второй — одеваться, а третий — готовиться. 20-я полевая армия формируется уже пять лет, и никак не может сформироваться. Сейчас она существует на уровне штабов. Но и полевая армия может продвинуться в глубь чужой территории не более чем на 150 километров. Потом ее нужно снабжать новым вооружением.

— А наших войск сколько на границе?

— По оценкам российской прессы, вдоль границы сосредоточено до 70 тысяч наших воинов. Поэтому при таком раскладе сил мы не ожидаем наступательной операции.

— Но ведь вооруженные силы РФ дислоцируются и на Донбассе?

— На временно оккупированной территории так называемых «ДНР» и «ЛНР» сейчас находятся два армейских корпуса РФ, которые формировали в течение трех лет, и 150-я дивизия. Общая численность — 35 тысяч солдат. Это все равно мало для наступления.

Что касается военной техники. Под Шахтинском находятся 250 российских танков. Если бы они не просто грелись на солнышке, а катались туда-сюда, принимали участие в военных учениях, можно было бы сказать, что готовятся к наступлению. Но нет, эти танки, а 250 машин — это целая дивизия, просто ждут своей участи. Возможно, их отправят куда-нибудь в Сирию или в Ливию/ Или в какую там еще войну вляпается Россия?..

«Принято на вооружение» и «поставлено в войска» — это две большие разницы"

— Пять последних лет украинская армия укрепляется. На вооружение принято около 80 образцов техники. В течение прошлого и этого года военные получили отечественные противотанковые ракетные комплексы «Корсар» и «Стугна», беспилотные комплексы «Аист» и «Фурия». Готова ли Украина применять крылатые ракеты? Является ли их наличие сдерживающим фактором для РФ?

— Вы правильно сказали: «принято на вооружение». Вы знаете, что «принято» и «поставлено в войска» — это две большие разницы, как говорят в Одессе. Некоторые виды вооружения у нас существуют в одном единственном экземпляре и используются только на военных парадах.

Крылатые ракеты — это очень хороший сдерживающий фактор. Это ракеты с системой самонаведения. Что называется, запустили и забыли. Да, у нас есть «Нептун», который на расстоянии 200 километров может потопить любое вражеское судно. Сейчас разработали «Ольху». Но, по моему мнению, этих ракет у нас недостаточно. Я бы сказал, что наша армия сегодня — это немного модернизированная армия СССР.

А ведь мы сами можем выпускать свои «Джавелины». У нас есть шикарное конструкторское бюро «Луч». Отечественные ракеты может производить «Южмаш».

— Скажите, каково ваше мнение по поводу возможного Верховного главнокомандующего Владимира Зеленского? Как его примут в армии, если он победит 21 апреля?

— Я считаю, что это политические манипуляции, когда говорят, что армия может не принять того или иного Верховного главнокомандующего. В армии действует Устав. Нарушение Устава, неподчинение приказам — это преступление. Потому армия примет любого главнокомандующего и будет выполнять его приказы.

— Есть ли у Украины рецепт, как закончить войну?

— Есть конечно. Существует всего два пути: победа в войне или переговоры. Но, извините, для того, чтобы победить в войне, нужно ее объявить. А война у нас до сих пор не объявлена. Поэтому страны Запада нам и говорят: «Да у вас же гражданская война».

Я противник Минских соглашений. В условиях этого «минского формата» три страны, включая Россию, уговаривают Украину принять условия боевиков. Это недопустимо. Вести переговоры нужно с Путиным. Но ни в коем случае один на один. Переговоры должны быть только в присутствии посредников.

«Нужны реальные санкции против России»

— Некоторые эксперты утверждают, что если президентом станет Владимир Зеленский, он побоится пойти на переговоры с Путиным…

— Я бы поставил вопрос по-другому. А может быть такое, что Путин сдрейфит сесть за стол переговоров с новым украинским президентом? Тут главное — правильно поставить вопрос. Нужно доносить до Запада всю правду о ситуации в Украине. Чтобы Запад поддерживал именно Украину в этих переговорах. И нужно добиться того, чтобы Путин выступал в роли «ответчика», что для него непривычно. Сможем ли мы такого добиться? Посмотрим. Нужно время.

— Мы все реже вспоминаем про Крым. Неужели мы его теряем?

— В нынешней ситуации — да, теряем. Нельзя ставить вопрос таким образом: «Сначала решим с Донбассом, а потом возьмемся за Крым». Нужно решать вопрос Крыма, что называется, в одном пакете с вопросом Донбасса.

— Но надежда на возвращение полуострова в состав Украины есть?

— Надежда есть.

— Как его возвращать? Военным или политическим путем?

— Нужно решать этот вопрос политическим путем. Он будет намного более длинным, чем военный, но это все-таки лучше, чем проливать кровь украинских солдат.

— В чем заключается политический путь урегулирования?

— Нужны реальные санкции против России.

— А сейчас они не реальные?

— Посмотрите, у нас на железнодорожных станциях стоят составы РЖД, забитые товарами. Мы продолжаем торговать с Россией. Как думаете, работают в этом случае санкции? Сюда же, к этому вопросу. На днях в Подмосковье открылся завод Mercedes-Benz. Путин лично ленточку перерезал. Вот такие санкции. Пока будут такие полумеры, а не реальные санкции, Крыма нам не видать.

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