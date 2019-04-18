- 22:45 Зверское убийство молодой женщины в Тернополе: выяснились неожиданные детали
- 22:28 Дебаты Зеленского и Порошенко на «Олимпийском»: где смотреть онлайн
- 22:17 В НБУ рассказали об угрозах денационализации «Приватбанка»
- 22:04 Зеленский пришел на прямой эфир "Право на владу": онлайн-трансляция
- 21:43 Оккупанты озвучили смелые планы по Крымскому мосту
- 21:40 Зеленский в эфире "1+1" представил свою команду: полный список
- 21:13 Анна Седокова взбудоражила сеть обнаженной грудью
- 21:06 Перед появлением Зеленского студию шоу "Право на владу" оградили забором: появилось любопытное фото
- 21:04 Возле школы в Ровно устроили массовую драку со стрельбой: фото с места ЧП
- 20:40 Порошенко созвал экстренное заседание CНБО: названа причина
Дебаты Зеленского и Порошенко на «Олимпийском»: где смотреть онлайн
В пятницу, 19 апреля, на НСК «Олимпийский» в Киеве должны состояться дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.
Начало мероприятия запланировано на 19:00. Прямую трансляцию дебатов намерены проводить ряд телеканалов. Также мероприятие будет транслироваться онлайн в Facebook на официальных страницах кандидатов в президенты.
Видеотрансляция появится за полчаса до эфира.
Напомним, что официальные дебаты Порошенко и Зеленского накануне второго тура президентских выборов также запланированы на «Суспільном». Теледебаты должны были проходить с 20:00 до 21:00, но 18 апреля ЦИК разрешила на один час сместить время начала эфира. Тем временем уполномоченный представитель Зеленского Сергей Кальченко заявил, что кандидат не намерен принимать участие в дебатах на «Суспільном».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!