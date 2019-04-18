Политика

Дебаты Зеленского и Порошенко на «Олимпийском»: где смотреть онлайн

В пятницу, 19 апреля, на НСК «Олимпийский» в Киеве должны состояться дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

Начало мероприятия запланировано на 19:00. Прямую трансляцию дебатов намерены проводить ряд телеканалов. Также мероприятие будет транслироваться онлайн в Facebook на официальных страницах кандидатов в президенты.

Видеотрансляция появится за полчаса до эфира.

Напомним, что официальные дебаты Порошенко и Зеленского накануне второго тура президентских выборов также запланированы на «Суспільном». Теледебаты должны были проходить с 20:00 до 21:00, но 18 апреля ЦИК разрешила на один час сместить время начала эфира. Тем временем уполномоченный представитель Зеленского Сергей Кальченко заявил, что кандидат не намерен принимать участие в дебатах на «Суспільном».

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