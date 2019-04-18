Стали известны имена обладателей премии «Золота Жар-Птиця»

Шоу-бизнес

В Киеве завершилась грандиозная церемония награждения престижной музыкальной премии телеканала М2 «Золота Жар-Птиця». Артисты соревновались за награды в 11 номинациях и получили специальные награды.

«Прорывом года» назвали группу DILEMMA. Песня в исполнении Потапа и Олга Винника «Найкращий день», ставшая саундтреком к комедии «Скажене Весілля» названа «Народным хитом». Злата Огневич с зажигательной композицией «Долоні» победила в категории «Дэнс хит».

Певица Джамала уступила награду в номинации «Инди» группе Kadnay. Статуэтка в номинации «Баллада года» за песню «Мелодия» досталась группе THE HARDKISS.

Группа KAZKA получила несколько наград — «Поп группа» и «Хит года» за песню «Плакала». Сергей Бабкин стал «Певцом года», а Злата Огневич — «Певицей». Статуэтку «Клип года» присудили за работу «Кобита» группе ВВ. «Рок-группой» стала «БЕZОБМЕЖЕНЬ».

Напомним, победителей выбирали в два этапа. В каждую номинацию вошли по пять артистов, чьи клипы получили самые высокие рейтинги в эфире телеканала М2 в период с 1 марта 2018 по 1 марта 2019 включительно. Далее список номинантов рассматривал экспертный совет, который путём тайного индивидуального голосования и определит победителей. На следующий день после проведения национальной музыкальной премии «Золота Жар-птиця» организаторы обещают опубликовать анкеты каждого из экспертов, чтобы любой участник или зритель смог посчитать баллы и самостоятельно проверить результаты голосования.

В состав жюри входят радио- и телепродюсеры и известные персоны украинского шоу-бизнеса: Роман Муха, Валентин Коваль, Нателла Чхартишвили-Зацаринная, Роман Недзельский, Алёна Мозговая, Юрий Никитин, Руслан Квинта, Виталий Климов, Виталий Дроздов, Валерий Сасковец, Александр Рассказов, Евгений Фешак, Роман Давыдов, Антон Цеслик, Роман Кальмук, Вадим Лисица, Андрей Великий, Сергей Кузин, Михаил Некрасов, Андрей Пасечник, Игорь Кондратюк, Евгений Филатов, Евгений Евтухов.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что MARUV и The Hardkіss стали триумфаторами премии YUNA-2019.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter