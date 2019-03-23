MARUV и The Hardkіss стали триумфаторами премии YUNA-2019: эксклюзивные фото

Шоу-бизнес

22 марта в столичном Дворце «Украина» вручили награды первой профессиональной музыкальной премии YUNA 2019. Это одно из немногих мероприятий, где звезды шоу-бизнеса меряются творческими достижениями, но и красуются на красной дорожке.

Фотокорреспондент «ФАКТОВ» побывал на церемонии вручения престижной премии.

Певица NK (Настя Каменских) на красной дорожке премии Yuna

Андре Тан на красной дорожке премии Yuna

Супружеская пара Сергей и Надежда Бабкины на премии Yuna

Тоня Матвиенко на красной дорожке премии Yuna

Группа MOZGI

Влад Яма с супругой

Группа Время и стекло на премии YUNA

Христина Соловій на премии YUNA

Группа Kazka

Мишель Андраде

Alyona Alyona

MamaRika с мужем Сергеем Середой

Телеведущий Владимир Остапчук на премии YUNA

Организаторы заранее объявили победителей в первых номинациях: «Лучший хип-хоп хит» — Alina Pash (Bitanga), «Лучший электронный хит» — MARUV and Boosin (Drunk Groove) и «Лучший менеджмент артиста» — Nikitin Talent Group/Mamamusic, Юрий Никитин (KAZKA).

Главная интрига премии раскрылась непосредственно на сцене. Триумфаторами нынешней премии стали певица MARUV, со скандалом отказавшаяся ехать на «Евровидение» и группа The Hardkіss, поразившая своей новой видеоработой.

Так, коллектив The Hardkіss назван «Лучшей рок-группой», их концерт «Залізна ластівка» получил премию за «Лучшее шоу года», также признан лучшим одноименный альбом группы.

Три награды в копилку творческих достижений положила и MARUV. К уже имеющейся награде за электронный хит, певица добавила статуэтку в номинации «Открытие года». Также ее песня Drunk Groove названа «Лучшей песней на иностранном языке». Дуэт MARUV and Boosin назван «Лучшим дуэтом».

Группа «Бумбокс» получила награду «За особый вклад в украинскую музыку».

«Лучшим певцом» назвали Monatik, а певицей — Джамалу. Группа KAZKA подтвердила, что является не только народными любимчиками, но и заслуживает на высокие оценки профессионалов. Коллектив получил две награды: в номинациях «Лучшая поп-группа», а хит «Плакала» назван «Лучшей украиноязычной песней».

KAZKA получили премию YUNA за песню «Плакала»

MONATIK стал лауреатом премии YUNA в категории лучший исполнитель

Джамала стала лауреатом премии YUNA в категории лучшая исполнительница

MARUV стала открытием года

БУМБОКС наградили за особый вклад в украинскую музыку

Время и стекло на премии YUNA остались без номинации

Группа Без Обмежень на премии YUNA могли стать лучшей рок-группой

Мишель Андраде на премии Yuna 2019

NK (Настя Каменских) с песней «Тримай» победила в номинации «Лучший эстрадный хит»

ALYONA ALYONA

Сергей Бабкин

THE HARDKISS стали лучшей рок-группой, а также получили премию за лучшее лазерное шоу («Залізна ластівка») и лучший альбом («Залізна ластівка»)

Камалия на премии YUNA

MARUV получила также премию за лучшую песню на иностранном языке (Drunk Groove — MARUV и BOOSIN), также исполнители этой песни стали лучшим дуэтом

Также награды получили: «Лучший эстрадный хит» — «Тримай» (NK), «Лучший видеоклип» — «Глубоко» (Monatik и Надя Дорофеева).

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

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