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MARUV и The Hardkіss стали триумфаторами премии YUNA-2019: эксклюзивные фото
22 марта в столичном Дворце «Украина» вручили награды первой профессиональной музыкальной премии YUNA 2019. Это одно из немногих мероприятий, где звезды шоу-бизнеса меряются творческими достижениями, но и красуются на красной дорожке.
Фотокорреспондент «ФАКТОВ» побывал на церемонии вручения престижной премии.
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Певица NK (Настя Каменских) на красной дорожке премии Yuna
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Андре Тан на красной дорожке премии Yuna
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Супружеская пара Сергей и Надежда Бабкины на премии Yuna
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Тоня Матвиенко на красной дорожке премии Yuna
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Группа MOZGI
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Влад Яма с супругой
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Группа Время и стекло на премии YUNA
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Христина Соловій на премии YUNA
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Группа Kazka
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Мишель Андраде
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Alyona Alyona
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MamaRika с мужем Сергеем Середой
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Телеведущий Владимир Остапчук на премии YUNA
Организаторы заранее объявили победителей в первых номинациях: «Лучший хип-хоп хит» — Alina Pash (Bitanga), «Лучший электронный хит» — MARUV and Boosin (Drunk Groove) и «Лучший менеджмент артиста» — Nikitin Talent Group/Mamamusic, Юрий Никитин (KAZKA).
Главная интрига премии раскрылась непосредственно на сцене. Триумфаторами нынешней премии стали певица MARUV, со скандалом отказавшаяся ехать на «Евровидение» и группа The Hardkіss, поразившая своей новой видеоработой.
Так, коллектив The Hardkіss назван «Лучшей рок-группой», их концерт «Залізна ластівка» получил премию за «Лучшее шоу года», также признан лучшим одноименный альбом группы.
Три награды в копилку творческих достижений положила и MARUV. К уже имеющейся награде за электронный хит, певица добавила статуэтку в номинации «Открытие года». Также ее песня Drunk Groove названа «Лучшей песней на иностранном языке». Дуэт MARUV and Boosin назван «Лучшим дуэтом».
Группа «Бумбокс» получила награду «За особый вклад в украинскую музыку».
«Лучшим певцом» назвали Monatik, а певицей — Джамалу. Группа KAZKA подтвердила, что является не только народными любимчиками, но и заслуживает на высокие оценки профессионалов. Коллектив получил две награды: в номинациях «Лучшая поп-группа», а хит «Плакала» назван «Лучшей украиноязычной песней».
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KAZKA получили премию YUNA за песню «Плакала»
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MONATIK стал лауреатом премии YUNA в категории лучший исполнитель
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Джамала стала лауреатом премии YUNA в категории лучшая исполнительница
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MARUV стала открытием года
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БУМБОКС наградили за особый вклад в украинскую музыку
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Время и стекло на премии YUNA остались без номинации
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Группа Без Обмежень на премии YUNA могли стать лучшей рок-группой
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Мишель Андраде на премии Yuna 2019
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NK (Настя Каменских) с песней «Тримай» победила в номинации «Лучший эстрадный хит»
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ALYONA ALYONA
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Сергей Бабкин
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THE HARDKISS стали лучшей рок-группой, а также получили премию за лучшее лазерное шоу («Залізна ластівка») и лучший альбом («Залізна ластівка»)
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Камалия на премии YUNA
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MARUV получила также премию за лучшую песню на иностранном языке (Drunk Groove — MARUV и BOOSIN), также исполнители этой песни стали лучшим дуэтом
Также награды получили: «Лучший эстрадный хит» — «Тримай» (NK), «Лучший видеоклип» — «Глубоко» (Monatik и Надя Дорофеева).
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