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Шоу-бизнес

MARUV и The Hardkіss стали триумфаторами премии YUNA-2019: эксклюзивные фото

10:42 23 марта 2019 7
MARUV
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

22 марта в столичном Дворце «Украина» вручили награды первой профессиональной музыкальной премии YUNA 2019. Это одно из немногих мероприятий, где звезды шоу-бизнеса меряются творческими достижениями, но и красуются на красной дорожке.

Фотокорреспондент «ФАКТОВ» побывал на церемонии вручения престижной премии.

  • Певица NK (Настя Каменских) на красной дорожке премии Yuna

  • Андре Тан на красной дорожке премии Yuna

  • Супружеская пара Сергей и Надежда Бабкины на премии Yuna

  • Тоня Матвиенко на красной дорожке премии Yuna

  • Группа MOZGI

  • Влад Яма с супругой

  • Группа Время и стекло на премии YUNA

  • Христина Соловій на премии YUNA

  • Группа Kazka

  • Мишель Андраде

  • Alyona Alyona

  • MamaRika с мужем Сергеем Середой

  • Телеведущий Владимир Остапчук на премии YUNA

Организаторы заранее объявили победителей в первых номинациях: «Лучший хип-хоп хит» — Alina Pash (Bitanga), «Лучший электронный хит» — MARUV and Boosin (Drunk Groove) и «Лучший менеджмент артиста» — Nikitin Talent Group/Mamamusic, Юрий Никитин (KAZKA).

Главная интрига премии раскрылась непосредственно на сцене. Триумфаторами нынешней премии стали певица MARUV, со скандалом отказавшаяся ехать на «Евровидение» и группа The Hardkіss, поразившая своей новой видеоработой.

Так, коллектив The Hardkіss назван «Лучшей рок-группой», их концерт «Залізна ластівка» получил премию за «Лучшее шоу года», также признан лучшим одноименный альбом группы.

Три награды в копилку творческих достижений положила и MARUV. К уже имеющейся награде за электронный хит, певица добавила статуэтку в номинации «Открытие года». Также ее песня Drunk Groove названа «Лучшей песней на иностранном языке». Дуэт MARUV and Boosin назван «Лучшим дуэтом».

Группа «Бумбокс» получила награду «За особый вклад в украинскую музыку».

«Лучшим певцом» назвали Monatik, а певицей — Джамалу. Группа KAZKA подтвердила, что является не только народными любимчиками, но и заслуживает на высокие оценки профессионалов. Коллектив получил две награды: в номинациях «Лучшая поп-группа», а хит «Плакала» назван «Лучшей украиноязычной песней».

  • KAZKA получили премию YUNA за песню «Плакала»

  • MONATIK стал лауреатом премии YUNA в категории лучший исполнитель

  • Джамала стала лауреатом премии YUNA в категории лучшая исполнительница

  • MARUV стала открытием года

  • БУМБОКС наградили за особый вклад в украинскую музыку

  • Время и стекло на премии YUNA остались без номинации

  • Группа Без Обмежень на премии YUNA могли стать лучшей рок-группой

  • Мишель Андраде на премии Yuna 2019

  • NK (Настя Каменских) с песней «Тримай» победила в номинации «Лучший эстрадный хит»

  • ALYONA ALYONA

  • Сергей Бабкин

  • THE HARDKISS стали лучшей рок-группой, а также получили премию за лучшее лазерное шоу («Залізна ластівка») и лучший альбом («Залізна ластівка»)

  • Камалия на премии YUNA

  • MARUV получила также премию за лучшую песню на иностранном языке (Drunk Groove — MARUV и BOOSIN), также исполнители этой песни стали лучшим дуэтом

Также награды получили: «Лучший эстрадный хит» — «Тримай» (NK), «Лучший видеоклип» — «Глубоко» (Monatik и Надя Дорофеева).

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

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