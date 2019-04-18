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Общество

«Укрзалізниця» попала в очередной скандал с поломанной полкой (фото)

23:09 18 апреля 2019 70
поезд
Инф. «ФАКТОВ»

Из-за изношенности вагонов в поездах «Укрзалізниця» снова пострадали пассажиры. В поезде № 83/84 Киев — Мариуполь в вагоне оторвалась верхняя полка. Позднее выяснилось, что полка отрывается уже в третий раз, но предыдущие два раза ее удалось отремонтировать. А вот сам вагон оказался 1971 года производства.

«Вагон 1971 года выпуска, по сути сгнил от времени. Перестенки купе не выдерживают нагрузок… Пока без жертв, но не факт, что четвертый раз так же обойдется», — пожаловался пассажир Александр Мамрич.

Фотографии удручающего состояния вагона пассажир опубликовал в Facebook.

полка

полка

Напомним, случаи падения полок из-за изношенности стенок вагонов участились в последнее время. Без тяжелых травм обходится не всегда. Так, в поезде Киев — Рахов лежавшая на нижней полке пассажирка после падения сверху тяжелой конструкции оказалась в больнице с раздробленным тазом.

Фото Александр Мамрич/Facebook

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