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«Укрзалізниця» попала в очередной скандал с поломанной полкой (фото)
Из-за изношенности вагонов в поездах «Укрзалізниця» снова пострадали пассажиры. В поезде № 83/84 Киев — Мариуполь в вагоне оторвалась верхняя полка. Позднее выяснилось, что полка отрывается уже в третий раз, но предыдущие два раза ее удалось отремонтировать. А вот сам вагон оказался 1971 года производства.
«Вагон 1971 года выпуска, по сути сгнил от времени. Перестенки купе не выдерживают нагрузок… Пока без жертв, но не факт, что четвертый раз так же обойдется», — пожаловался пассажир Александр Мамрич.
Фотографии удручающего состояния вагона пассажир опубликовал в Facebook.
Напомним, случаи падения полок из-за изношенности стенок вагонов участились в последнее время. Без тяжелых травм обходится не всегда. Так, в поезде Киев — Рахов лежавшая на нижней полке пассажирка после падения сверху тяжелой конструкции оказалась в больнице с раздробленным тазом.
Фото Александр Мамрич/Facebook
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