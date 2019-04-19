Требуют денег за цветы: «подарки» чиновников дорого обошлись роженице-россиянке

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Жительница российского города Омска Сания Абдуллина, родившая одного из первых в 2019 году детей, получила от местных властей сертификат на 20 тысяч рублей в детский магазин и букет цветов. Теперь же она получила уведомление из налоговой службы, в котором говорится, что она обязана выплатить налог в 2343 рубля за подарки, пишут «Новые Известия».

В письме также указывалось, что женщина должна заплатить налог на доход физических лиц.

Как пояснили в министерстве финансов и департаменте общественных отношений и социальной политики, налогом облагаются подарки от организаций на сумму свыше четырех тысяч рублей. Абдуллиной же вручили сертификаты в детский магазин на сумму 20 тысяч рублей, а также букет цветов. В ведомстве подчеркнули, что женщина была предупреждена об обязанности уплаты налога.

Женщина в свою очередь заявила, что если бы ее заранее уведомили о необходимости выплат, то подарки бы она не приняла.

«Ладно, сертификатами мы пользовались, хоть и в этом магазине все дорого. Но букет! Я ведь его не продала потом и не просила его. Я не спорю, букет красивый, но я его в больнице и оставила», — посетовала россиянка.

2343 рубля — сумма для ее семьи серьезная. Муж зарабатывает 21 000 рублей, из которых 12 000 надо отдать за ипотеку, 2000 — за кредит. Сама Сания работает воспитателем в детском саду, а ребенок в их семье уже второй.

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