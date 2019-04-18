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Протоиерей русской церкви несколько месяцев насиловал 12-летнюю прихожанку и снимал происходящее на видео
Жуткий случай произошел в Вологодской области Российской Федерации: 48-летний священник, бывший настоятель храма в селе Липин Бор Алексий Мокиевский несколько месяцев насиловал 12-летнюю прихожанку. Об этом пишет портал «Ридус» со ссылкой на сайт регионального подразделения Следственного комитета страны.
Протоиерея-педофила удалось поймать благодаря тому, что он снимал все происходящее на видео. Накануне суд приговорил святошу-извращенца к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.
«Следствием и судом установлено, что 48-летний подсудимый неоднократно совершал развратные действия с 12-летней девочкой, заведомо достоверно зная, что она не достигла четырнадцатилетнего возраста», — указывается в сообщении правоохранителей.
Мужчина был схвачен в октябре прошлого года. Оказалось, что он слал школьнице картинки порнографического содержания. Однако когда следователи залезли в его собственный смартфон, то по-настоящему ужаснулись.
Выяснилось, что Алексий Мокиевский несколько месяцев насиловал несчастную, подробно фиксируя происходящее на камеру сотового телефона. На подонка завели дело по обвинению в совершении развратных действий в отношении малолетней прихожанки (часть 2 статьи 135 УК РФ), а также в распространении материалов порнографического содержания (часть 3 статьи 242 УК РФ, часть 2 статьи 242.1 УК РФ). По информации «Ридуса», вскоре после предъявления обвинений он был лишен сана, однако информация о нем до сих пор содержится на сайте Вологодской митрополии.
Между тем параллельно продолжается расследование еще одного уголовного дела в отношении Мокиевского. По данным следствия, он также насиловал свою несовершеннолетнюю приемную дочку. Кстати, когда девочку изъяли из семьи, супруга педофила организовала в Интернете сбор средств в пользу «жертв ювенальной юстиции».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Московской области России был зафиксирован страшный случай: 40-летний тренер по боевым искусствам на протяжении нескольких лет насиловал свою несовершеннолетнюю подопечную, ученицу одной из школ Одинцовского района.
На заглавном фото: протоиерей Алексий Мокиевский после освящения судебного участка № 45 мирового судьи Вашкинского района
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