19 апреля 2019

В середине апреля 1951 года в Лондоне был проведен первый в истории конкурс ''Мисс Вселенная''. Этот конкурс, ныне входящий в так называемую ''Большую четвёрку'' проводимых в мире конкурсов красоты (наряду с ''Мисс Мира'', ''Мисс Интернешнл'' и ''Мисс Земля''), буквально с самого начала сопровождался различного рода скандалами и потрясениями. Началось с того, что первая победительница конкурса Иоланда Бетбезе отказалась позировать в купальниках, производимых компанией Pacific Mills, которая была основным спонсором мероприятия. Из-за этого компания вышла из числа спонсоров и организовала альтернативное соревнование ''Мисс Америка''.

Затем новым спонсорам ''Мисс Вселенной'' всё же удалось убедить конкурсанток в том, что мероприятие вообще-то посвящено продвижению пляжной моды, поэтому, дескать, будьте добры или подчиниться требованиям организаторов, или поискать применение своей красоте где-нибудь в другом месте. Короче говоря, следующий конкурс проходил уже в городе Лонг-Бич, штат Калифорния, и никаких вопросов, связанных с демонстрацией пляжной продукции, у девушек не возникало. Тем более, что победительницу конкурса щедро задаривали дорогими презентами, а голову украшали короной, о красоте которой можно было рассказывать долго и восхищённо.

Скажем, в 1952 году Арми Куусела из Финляндии красовалась в императорской венчальной короне, ранее принадлежавшей династии Романовых. Корона была инкрустирована 1535 бриллиантами и была застрахована на 500 тысяч долларов. А уже начиная с 1954 года победительниц конкурса ''Мисс Вселенная'' короновали ''Звездой Вселенной'', одна только стоимость которой превышала полмиллиона долларов. Изготовленная из золота и платины, новая корона была украшена одной тысячей белых и чёрных жемчужин!

Мало кто сейчас об этом уже вспоминает, но на протяжении многих лет единоличным владельцем конкурса ''Мисс Вселенная'' был нынешний президент США миллиардер Дональд Трамп. Многие специалисты склонны считать, что для конкурса это были едва ли не самые лучшие годы. Хотя и в этот период без громких скандалов не обходилось. К примеру, в 2015 году при объявлении победительницы ведущий церемонии американский комик Стив Харви перепутал призовые места и корона была вручена конкурсантке из Колумбии. А через какое-то время Стив вернулся на сцену, сообщил о своей ошибке и победительницей объявил уже девушку из Филиппин…

По большому счёту, определение женской красоты вещь настолько спорная, что мне в связи с этим вспомнилась поучительная история. В давние времена в одном из горных селений красивый юноша выбрал себе в невесты не очень привлекательную, на первый взгляд, девушку. Его выбор удивил многих. Даже старшие братья этой девушки попросили жениха объяснить им свой выбор. И тогда он вспомнил легенду, давно известную в этих горах. Она повествовала о том, что много десятилетий людьми тут правил безжалостный и непобедимый дракон. Много воинов положили голову, сражаясь с ним. А победить дракона суждено было юному мудрецу, который был поставлен драконом перед выбором: или он правильно отвечает всего лишь на один вопрос тирана, или его голова пополнит коллекцию дракона, украшавшего головами смельчаков ограждение своего дворца. Вопрос был таким: ''Почему из множества женщин, которых я мог выбрать себе в жёны, я выбрал именно ту, с которой живу уже много лет?''

''Потому, что она тебе… нравится'', — ответил юноша. И в ту же минуту дракон испустил дух, освободив горные селения от многолетнего гнёта.

Вот и в этот раз жених был предельно краток:

- Сестру вашу я хочу взять себе в жёны потому, что нравится она мне… Вот и всё.

Сегодняшним именинникам позвольте по сложившейся в этой рубрике традиции пожелать добра и счастья. А всем вам, друзья мои, хорошего дня.