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Украина попала в десятку стран мира с "самыми несчастными экономиками"
Экономисты Bloomberg составили рейтинг самых несчастных экономик мира. В первой десятке Bloomberg Misery Index оказались четыре европейских страны, в том числе и Украина.
На место в рейтинге влияли уровень инфляции в стране и уровень безработицы. Индекс формируется на усредненном экономическом прогнозе от аналитиков на 2019 год в сравнении с экономическими показателями 2018 года. Прогнозируют, что по итогам 2019 года инфляция в Украине составит 17.3% после прошлогодних 19,7%, таким образом Украина останется на шестой позиции в рейтинге.
На первом месте в списке «несчастных экономик» с колоссальным отрывом оказалась Венесуэла. Экономические данные здесь не публикуются с 2016 года, а аналитики оценивают текущий уровень инфляции в 219 900%. По итогам текущего года, как ожидается, цены в Венесуэле вырастут на восемь миллионов процентов.
Если вынести за рамки Венесуэлу с ее экстремальной экономической ситуацией, то в топ-10 рейтинга несчастных окажутся четыре европейских страны. На пятом месте в рейтинге Греция, на шестом — Украина. Восьмая позиция у Испании. Замыкает десятку Сербия.
Рейтинг Bloomberg's Misery Index составляется уже пятый год подряд, анализируется экономическое положение 62 государств. Топ-10 самых счастливых экономик с наименьшей инфляцией и самым низким уровнем безработицы возглавляют Таиланд, Швейцария, Япония и Сингапур.
Напомним, ранее украинские экономисты предупреждали, что жизнь в 2019 году подорожает. «ФАКТЫ» проанализировали, как изменится экономическая политика государства после выборов президента.
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