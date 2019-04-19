Курс доллара в Украине резко вырос

Деньги

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару. Установленный на 19 апреля курс изменился на 15 копеек и составляет 26,8377 грн/долл.

Ослабела гривня и по отношению к европейской валюте. На 19 апреля курс НБУ составляет 30,19 грн/евро (днем ранее — 30,159 грн/евро).

Причины колебания курса озвучил глава Национального банка Яков Смолий на экстренно собранном заседании Совета нацбезопасности и обороны. По словам главы НБУ, рынок не мог не ощутить давления на национальную валюту после новостей о судебных баталиях вокруг системообразующего «ПриватБанка». Бывшие владельцы банка, напомним, через суд пытаются оспорить национализацию. Игорь Коломойский уточнил, что хочет добиться не возврата финучреждения, а выплаты многомиллиардной компенсации.

Окружной суд Киева принял решение в пользу бывших владельцев банка. Нацбанк будет оспаривать этот вердикт в апелляции.

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