Муженко рассказал, как Россия проводит скрытые спецоперации на территории Украины

Украина

Происходящее на улицах некоторых городов Украины имеет четкие признаки спецопераций Российской Федерации в нашей стране. Львиная доля выполнения задач военной операции — 75 процентов — отводится на проведение скрытых мероприятий, только на завершающем этапе подключаются войска.

Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Виктор Муженко. Он напомнил, что в Военной доктрине страны-агрессора сказано, что «война может вестись с внедрением стратегии непрямых действий». Речь идет, к примеру, о мероприятиях по дестабилизации в политике и экономике стран, по организации «управляемого хаоса» при косвенной или прямой военной поддержке вооруженных оппозиционных. Все это делается для захвата власти «нужными политическими силами».

«Главное беспокойство сейчас вызывает неопределенность внутри страны. Но я должен констатировать: Вооруженные Силы будут выполнять свои конституционные задачи независимо от тенденциозных заявлений и амбиций разного рода политиков. Однажды уже была попытка свернуть Украину с европейского пути. Не нужно повторять такие ошибки впредь. Обратной дороги нет», — резюмировал Виктор Муженко.

Полный текст интервью Виктора Муженко читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Можно разгромить любую армию, но покорить народ нельзя».



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