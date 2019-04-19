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Машины рухнули с обрыва: в оккупированном Крыму новое масштабное ЧП (фото, видео)
В окуппированном Севастополе новое ЧП: просел грунт рядом с жилым домом, и припаркованные автомобили рухнули вниз с обрыва. Некоторым машинам повезло — они удержались передней парой колес на краю склона, но были и те, что упали в провал и доставать их оттуда придется специальной техникой.
ЧП случилось рано утром 19 апреля, около 7.30. Люди не пострадали, но учитывая, что обвал случился рядом с жилым домом, нельзя полностью исключить угрозу новых разрушений. Нет гарантий, что многоэтажное здание аналогично не съедет вниз по склону.
Причины появления провала у дома № 2-Б на проспекте Победы уже выяснились — обрушилась стена, подпиравшая склон.
Напомним, ранее в оккупированном Крыму рухнули огромные валуны на трассу Севастополь — Ялта и обвалилась горная порода на склоне у трассы Симферополь — Бахчисарай — Севастополь.
Фото krimrt/Twitter
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