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- 11:42 Футболист «Челси» показал фото со своим двойником из «Славии»
Футболист «Челси» показал фото со своим двойником из «Славии»
Защитник «Челси» Давид Луис, которому 22 апреля исполнится 32 года, после ответного четвертьфинального матча Лиги Европы против «Славии» (4:3) на своей странице в Instagram опубликовал фото со своим двойником из чешского клуба, 20-летним полузащитником Алексом Кралем.
«Было очень здорово увидеться с тобой, мой друг! Пусть Бог благословляет тебя. Не сомневаюсь, что ты станешь выдающимся футболистом. Продолжай в том же духе! Удачи!» — подписал бразилец Давид Луис снимок, сделанный в раздевалке «Челси» после того, как футболисты поменялись футболками.
31-летний Давид Луис и 20-летний Алекс Краль
Напомним, что «Челси» по сумме двух встреч обыграл «Славию» (5:3) и в полуфинале турнира сыграет против немецкого «Айнтрахта». Второго и 9 мая мы станем свидетелями дуэлей еврокубковых обидчиков «Динамо» и «Шахтера».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Челси» и «Славия» устроили голевую феерию в Лондоне.
Фото Getty Images, Instagram
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