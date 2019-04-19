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Спорт

Футболист «Челси» показал фото со своим двойником из «Славии»

11:42 19 апреля 2019 162
Давид Луис
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Защитник «Челси» Давид Луис, которому 22 апреля исполнится 32 года, после ответного четвертьфинального матча Лиги Европы против «Славии» (4:3) на своей странице в Instagram опубликовал фото со своим двойником из чешского клуба, 20-летним полузащитником Алексом Кралем.

«Было очень здорово увидеться с тобой, мой друг! Пусть Бог благословляет тебя. Не сомневаюсь, что ты станешь выдающимся футболистом. Продолжай в том же духе! Удачи!» — подписал бразилец Давид Луис снимок, сделанный в раздевалке «Челси» после того, как футболисты поменялись футболками.

31-летний Давид Луис и 20-летний Алекс Краль

Напомним, что «Челси» по сумме двух встреч обыграл «Славию» (5:3) и в полуфинале турнира сыграет против немецкого «Айнтрахта». Второго и 9 мая мы станем свидетелями дуэлей еврокубковых обидчиков «Динамо» и «Шахтера».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Челси» и «Славия» устроили голевую феерию в Лондоне.

Фото Getty Images, Instagram

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