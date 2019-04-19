Мир

Власти американского штата Калифорния собираются умертвить очаровательного медвежонка-самочку, которая без опаски подходит к сноубордистам и лыжникам на зимнем курорте Northstar близ города Траки. Предполагают, что ее мать погибла. И она ищет у людей еды и утешения. Посетители лыжного курорта в восторге от животного. Однако местные власти полагают, что опасно позволять такому чрезмерно общительному медвежонку вырасти во взрослого зверя. Хотя он ведет себя очень дружелюбно, такое поведение необычно для медведей. «Она вернется в лес, вырастет, добавит еще сотню-другую килограммов к своему весу. Станет большой, сильной и все еще будет думать, что может приближаться к людям? Это плохо закончится. И кто-то ее в итоге пристрелит», — говорит Энн Брайан, возглавляющая организацию по защите медведей в условиях их естественного обитания.

Как сообщает Daily Mail, Департамент по рыбным ресурсам и дикой природе Калифорнии сейчас решает, как быть с медвежонком, который из-за своей привычки к людям может представлять опасность для общества. Сейчас проводятся тесты, по результатам которых маленькую самочку планируют либо усыпить, либо предоставить ей убежище в неволе.

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