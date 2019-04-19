26.83 / 27.12 30.12 / 30.57
Киев: +12
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Власти Калифорнии собираются убить очаровательного медвежонка из-за его «чрезмерной общительности» (фото, видео)

12:51 19 апреля 2019 246
Медвежонок
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Власти американского штата Калифорния собираются умертвить очаровательного медвежонка-самочку, которая без опаски подходит к сноубордистам и лыжникам на зимнем курорте Northstar близ города Траки. Предполагают, что ее мать погибла. И она ищет у людей еды и утешения. Посетители лыжного курорта в восторге от животного. Однако местные власти полагают, что опасно позволять такому чрезмерно общительному медвежонку вырасти во взрослого зверя. Хотя он ведет себя очень дружелюбно, такое поведение необычно для медведей. «Она вернется в лес, вырастет, добавит еще сотню-другую килограммов к своему весу. Станет большой, сильной и все еще будет думать, что может приближаться к людям? Это плохо закончится. И кто-то ее в итоге пристрелит», — говорит Энн Брайан, возглавляющая организацию по защите медведей в условиях их естественного обитания.

Как сообщает Daily Mail, Департамент по рыбным ресурсам и дикой природе Калифорнии сейчас решает, как быть с медвежонком, который из-за своей привычки к людям может представлять опасность для общества. Сейчас проводятся тесты, по результатам которых маленькую самочку планируют либо усыпить, либо предоставить ей убежище в неволе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины