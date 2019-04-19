Известного нардепа облили нечистотами в Одессе (фото, видео)

Политика

Народный депутат Мустафа Найем пострадал в Одессе. Парламентарий прибыл в город разбираться в ситуации вокруг застройки Летнего театра, которой опасаются активисты.

Неизвестные лица облили Найема нечистотами, а группу, пришедшую вместе с ним, забросали резиновыми фаллоимитаторами. Тем не менее, с акции депутат не ушел, просто снял грязную верхнюю одежду, вытер голову и продолжил выступление.

Видео содержит нецензурную лексику

После нападения на депутата в Приморский отдел полиции были доставлены двое граждан. Им инкриминируют хулиганство. Также планируют составить админпротокол на еще двух лиц, кричавших в адрес Найема нецензурные выражения. «Острословам» придется ответить за нецензурную брань в общественном месте.

Напомним, в Одессе жители города недовольны планами по застройке Летнего театра, а самые активные граждане периодически выходят в центр города с протестами. Одесситы опасаются, что после «благоустройства» на месте Летнего театра появится восьмиэтажный торгово-развлекательный центр.

Фото odessamedia.net, usionline.com

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