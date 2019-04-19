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На "Олимпийском" установили две сцены для дебатов Порошенко и Зеленского: свежее видео
В Киеве на НСК «Олимпийский» продолжается подготовка к так называемым стадионным дебатам кандидатов в президенты. Петра Порошенко и Владимира Зеленского ждут на стадионе в 19.00, а пока на поле смонтированы две сцены — для каждого из кандидатов.
Представитель штаба Порошенко Олег Медведев накануне признал, что их команда была не только против двух сцен, но и против сценических площадок в принципе. Но штаб кандидата Зеленского настоял именно на сценах. Во избежание столкновений на стадионе организованы две фан-зоны.
Стадион для дебатов зарезервирован до конца суток. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире. Предполагалось, что в 20.30 мероприятие на стадионе закончится, и кандидаты смогут подискутировать в студии. В последний момент Общественному вещателю пришлось готовить «план Б»: представители Зеленского заявили, что на телеэфир он не поедет. Таким образом, в эфире телеканала «Суспільне» Петр Порошенко будет один и ответит на 20 вопросов, поступивших от неравнодушных граждан.
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