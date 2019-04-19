Происшествия

Драма в Николаеве: у наркоманки отобрали младенца, которого она родила от школьника

Центральный суд Николаева принял решение удовлетворить иск органа опеки и отобрать 8-месячного ребенка у 23-летней матери. Прошлогодним летом роженицу привезли в роддом в состоянии наркотического опьянения. В ее крови были обнаружены признаки употребления барбитуратов и амфетаминов. После рождения ребенка молодая мать вела себя агрессивно и вызывающе.

В дальнейшем выяснилось, что женщина привлекалась к административной ответственности за занятие проституцией, и регулярно употребляла алкоголь и наркотики. Родившегося ребенка медики были вынуждены сразу же перевести в детскую больницу из-за проблем внутриутробного развития и абстинентного синдрома (так называемой ломки), вызванного употреблением матерью наркотических веществ во время беременности. Ребенок нуждается в регулярном наблюдении врачей.

Суд решил отобрать ребенка у матери (пока без лишения родительских прав) и передать на воспитание в семью биологического отца. Однако, поскольку отец этот несовершеннолетний (ученик 11-го класса), то опекать ребенка будет бабушка — мать отца-школьника.

Судья также постановила взыскать в пользу отца ребенка с ответчика алименты на содержание их малолетнего сына в размере ¼ части всех видов заработка, но не менее 50% прожиточного минимума для ребенка.

Центральный суд отмечает, что таким образом теперь для ребенка созданы нормальные условия и защищены его права на медицинский уход и опеку.

На эту информацию уже отозвались пользователи соцсетей, высказав возмущение поведением молодой матери. А также недоумевая, с каких-таких заработков безработная и занимавшаяся проституцией женщина будет отчислять алименты.

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