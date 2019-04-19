Шоу-бизнес

В воскресенье, 21 апреля, состоится решающая битва за звание «Голосу країни-9» («1+1»). Четыре звездных наставника вместе с сильнейшими суперфиналистами сойдутся на сцене, чтобы зрители выбрали победителя самого вокального проекта. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Надя Дорофеева и Позитив стали тренерами детского «Голоса». Шоу будет проходить в три этапа. В ходе каждого зрители посредством голосования будут пропускать в следующий этап сильнейших, пока в проекте не останется два суперфиналиста. Один из них и станет победителем проекта «Голос країни-9». Ранее «ФАКТЫ» рассказали о самых ярких моментах полуфинала «Голосу країни».

За победу в шоу будут бороться львовянка Оксана Муха, самородок из Знаменки Андрей Хайат, романтичная вокалистка из «помидорного города» Карина Арсентьева и Виктория Олейник из Каменец-Подольского. Подготовка к финалу идет полным ходом, вплоть до последних минут перед стартом. Над постановками номеров участников работает звездная режиссерская команда: Наталья Ровенская и Наталья Лысенкова. Именно они выпускали в эфир «Танцы со звездами» и отвечали за недавнее грандиозное шоу Пинк в Лондоне.

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Наталья Лысенкова приоткрыла завесу над подготовкой к финалу и рассказала, за кого из исполнителей собирается болеть.

— Наталья, чем будете удивлять в финале?

— Все номера будут яркие и впечатляющие. Зрители увидят интересный дует Потапа с Кариной Арсентьевой. Они споют хит Леди Гаги и Брэдли Купера «Shallows». Для Потапа это будет новый романтичный образ.

— Чей номер за время прямых эфиров оказался технически самым сложным?

— В первом прямом эфире был достаточно сложный номер с зеленым фоном, который мы делали для Богданы Ренк с песней «Охрана-отмена». Впервые мы использовали этот прием, называемый хромакей, чтобы внедрить графику, которая отображалась у зрителей на экранах. В то время как Богдана пела на зеленом фоне, на экранах шли разные кадры.

Технически сложным оказался и номер Дана Балана с его подопечными в полуфинале. Они тогда пели «Hold on Love». Для этого выступления мы изготовили специальную конструкцию, которая должна была загореться в нужный момент. Композиция также дополнилась горящей микрофонной стойкой. У нас получилось что-то похожее на магический треугольник, который соединяет в себе три вокалиста. Когда Дан увидел это, ему настолько понравилось, что он не побоялся исполнить песню со своими участниками даже в экстремальных условиях.

— Необычным был и номер приглашенных гостей полуфинала — группы «Время и Стекло».

— Это очень сложный номер! Артисты пели композицию «Дым», и мы решили первую часть номера доснимать на специальной локации. Раньше на «Голосе» такого никогда не практиковали. Мы построили отдельное помещение, в которое запустили дым. Вокалистам помогали ставить движения хореографы, чтобы добиться максимального эффекта беспрерывности, так как потом, по нашей задумке, Надя и Позитив должны были плавно перемещаться прямо на сцену. Во время эфира, пока ребята стояли за кулисами, мы пустили на экраны видео этой съемки. Но из-за небольшой несогласованности, к сожалению, не удалось достичь идеального эффекта в прямом эфире.

Кстати, для этого номера Позитиву изготовили «дымный костюм» — специальные встроенные под куртку трубочки, по которым шел настоящий дым. На разработку этой технологии у нас ушло более двух недель, но результат превзошел ожидания!

— Где вы черпаете свои идеи?

— Часто — в путешествиях. Мы непременно посещаем музеи, галереи, фестивали или выставки. В мире искусства очень много чего происходит. Нам нравится использовать в постановках интересные решения. Одну инсталляцию, которую мы видели в музее, воплотили в номере Тины Кароль во время первого эфира: объемное лицо, нарисованное девочкой из ее фан-клуба в виде многослойной картины. Это как оптическая иллюзия, некий обман. Впервые мы использовали гибкий неон, для нас это новый материал. К тому же у нас было расслоение картинки, чтобы получился 3D эффект. Этот номер готовили месяц. Заранее прорабатывали и изготавливали эскизы, макеты и только потом создавали декорации.

— В номере Оксаны Мухи на песню «Два кольори» тоже была оптическая проекция!

— Мы очень давно хотели сделать проекцию. Когда придумали такой эффект, даже не знали, что он будет смотреться в кадре так необычно! Под другим ракурсом ветки деревьев как бы расслаивают саму картинку, и ты уже не видишь ее четко. Мы советовались со многими профессионалам относительно того, как это лучше сделать. Переживали, все ли сработает так, как нам хочется. Поменяли очень много портретов Квитки, нашли те, которые удачно смотрелись под наш технический эксперимент.

— Сколько времени уходит на постановку?

— Бывает номер придумывается очень быстро. Буквально сразу мы можем его увидеть — все понятно и отдано в работу. Как, например, пару дней назад мы узнали песню Арсентьевой и сразу придумали номер. Но такое бывает не всегда. Есть номера, над которыми очень долго думаем. Бывает, заходим в павильон в пятницу, накануне воскресного эфира, и у нас еще не до конца собран номер.

Так было с трио Потапа, где он с подопечными исполнял саундтрек к «Скаженому весіллю». Номер долго не рождался. Только в субботу мы поняли, что не хватает свадебных фотографий. И нам вдруг захотелось поженить Тину с Даном. Так и получился яркий номер «українського весілля».

— А случается, что номера все же не получаются?

— В прошлое воскресенье после прогона полуфинала мы отменили номер Виктории Ягич «Цвіте терен». Технически он был очень сложный, с графикой, полотнами, которые создавали объем. Вика, собственно, должна была находиться внутри всего действа. Но графику не успели закончить. Такие номера не делаются за три дня. Пришлось отменить задумку. Но Вика как артистка очень круто подала эту песню. Было ощущение, что декорации ей не нужны.

— У вас есть любимый номер?

— Наверное, из первого прямого эфира — та самая «зеленка» в номере Богданы Ренк. Уж слишком сильно хотели это сделать. И номер Андрея Хаята «Ой, чий то кінь стоїть». Думаю, это один из наших лучших номеров.

— За кого будете болеть в финале?

— За всех. Мы много лет работаем на «Голосі країни», и в этом сезоне реально очень много лидеров. Есть невероятная Оксана Муха, которая очень трогательная и женственная. Андрей Хайат — настоящая находка для современной украинской песни. Когда поет Карина Арсентьева, кажется, все замирает. Я не слышала, чтобы кто-то на «Голосе країни» хоть раз так перепел Хьюстон! Вика Олейник трогательно спела на полуфинале «Соколята», прямо в самое сердце. На самом деле, это, наверное, будет самый интригующий финал.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что KHAYAT отодвинул Дэвида Аксельрода в полуфинале «Голосу країни». Алена Мозговая прокомментировала поражение мужа на «Голосі країни».

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