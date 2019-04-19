Волкер заявил о поддержке США процветающей Украины с украинским Крымом

Украина

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в преддверии второго тура выборов президента заявил, что США поддерживают демократическую, процветающую, безопасную Украину с украинским Крымом. Об этом он сообщил в Twitter.

«В преддверии воскресных выборов я хотел бы повторить, что США находятся здесь на долгое время, и мы здесь для того, чтобы поддержать мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную Украину, с ее границами и территориями, включая Крым», — сообщил он.

In advance of Sunday’s election I wanted to reiterate that the U.S. is here for the long haul and we’re here to support a peaceful, strong, democratic, prosperous, secure, Ukraine that sees its borders and territories, including Crimea, fully restored. pic.twitter.com/nVw28XyLyL — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) April 19, 2019

Ранее Курт Волкер сравнил выборы в Украине с выборами во Франции и США, отметив, что в стране проходят подлинно демократическое волеизъявление.

Кроме того, посол США Мари Йованович обозначила три приоритета Украины после президентских выборов. Это, по ее словам, завершение конфликта на Донбассе, рост экономики и формирование правительства, которое относится к украинцам «с позиции равенства» и видит их равными перед законом. При этом посол отметила готовность Вашингтона работать с любым президентом, которого выберет народ Украины. Также Йованович назвала первый тур выборов конкурентным и проведённым в соответствии с международными стандартами. По ее словам, Центризбирком Украины зарегистрировал 63 официальных наблюдателя от США на выборы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в пятницу, 19 апреля, на НСК «Олимпийском» состоялись дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. На мероприятие пришли около 22 тыс. граждан, а порядок обеспечивали 10 тысяч правоохранителей.

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