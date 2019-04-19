- 23:17 Полиция не увидела нарушений во время дебатов на "Олимпийском"
- 22:46 Одним узником Кремля стало больше: вынесен суровый приговор крымскому активисту
- 22:20 Под Черкассами подростки надругались над могилами
- 21:47 В полиции сообщили об угрозе теракта в студии "Суспільного": Порошенко остался в студии
- 21:21 Вербное воскресенье 2019: как провести праздник, чтобы быть здоровыми и счастливыми
- 21:19 Вечеринка в честь 40-летия Кортни Кардашьян: смелое платье и «голый торт»
- 21:15 Парубий резко ответил на идею Зеленского о роспуске Рады
- 20:46 Минюст оспорит скандальное решение мелитопольского суда по сбитому в Луганске Ил-76
- 20:38 Дебаты Зеленского и Порошенко: полное видео
- 20:36 11-летняя девочка умерла от аллергии на зубную пасту
Полиция не увидела нарушений во время дебатов на "Олимпийском"
Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского на НСК «Олимпийский» прошли без нарушений общественного порядка. Об этом сообщил на брифинге первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.
По его словам, личный состав Нацполиции и подразделений ГосЧС с поставленными задачами справился и обеспечил правопорядок.
«Личный состав с задачей справился. У нас нет пострадавших. Все прошло организованно, я имею в виду по вопросам обеспечения правопорядка», — сказал Яровой.
Присутствовавший на брифинге глава Нацполиции Сергей Князев добавил, что к охране порядка привлекли спецназовцев не только из Киева, но и из других регионов.
«Мы обезопасили проведение мероприятий. Любые нарушения были предупреждены за несколько кварталов от проведения мероприятий. Тех граждан, которых задержали, доставили в отдел полиции, с ними были проведены беседы или они были опрошены. Пока нарушения не зафиксированы, кроме нескольких десятков граждан, которых мы не пропустили», — рассказал он.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в пятницу, 19 апреля, на НСК «Олимпийском» прошли дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. На мероприятие пришли около 22 тыс. граждан. Порядок обеспечивали 10 тыс. правоохранителей. Накануне Владимир Зеленский впервые представил свою команду, о которой до последнего времени было мало что известно, а Петр Порошенко в своем обращении к украинцам заявил, что будет бороться за Украину как президент, кандидат и гражданин. В ходе дебатов кандидаты отличились резкими репликами. Далее дебаты продолжились в эфире «Суспільного». Владимир Зеленский в студию не пришел.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...