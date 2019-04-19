Украина

Полиция не увидела нарушений во время дебатов на "Олимпийском"

Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского на НСК «Олимпийский» прошли без нарушений общественного порядка. Об этом сообщил на брифинге первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

По его словам, личный состав Нацполиции и подразделений ГосЧС с поставленными задачами справился и обеспечил правопорядок.

«Личный состав с задачей справился. У нас нет пострадавших. Все прошло организованно, я имею в виду по вопросам обеспечения правопорядка», — сказал Яровой.

Присутствовавший на брифинге глава Нацполиции Сергей Князев добавил, что к охране порядка привлекли спецназовцев не только из Киева, но и из других регионов.

«Мы обезопасили проведение мероприятий. Любые нарушения были предупреждены за несколько кварталов от проведения мероприятий. Тех граждан, которых задержали, доставили в отдел полиции, с ними были проведены беседы или они были опрошены. Пока нарушения не зафиксированы, кроме нескольких десятков граждан, которых мы не пропустили», — рассказал он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в пятницу, 19 апреля, на НСК «Олимпийском» прошли дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. На мероприятие пришли около 22 тыс. граждан. Порядок обеспечивали 10 тыс. правоохранителей. Накануне Владимир Зеленский впервые представил свою команду, о которой до последнего времени было мало что известно, а Петр Порошенко в своем обращении к украинцам заявил, что будет бороться за Украину как президент, кандидат и гражданин. В ходе дебатов кандидаты отличились резкими репликами. Далее дебаты продолжились в эфире «Суспільного». Владимир Зеленский в студию не пришел.

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