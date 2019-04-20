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Укоротили язык: в США прооперирован ребенок, родившегося с языком вдвое больше нормального (фото)
В одном из штатов США, Оклахоме, был прооперирован ребенок, родившийся из-за редкого синдрома с гипертрофированно большим языком, вдвое превосходившим нормальный размер. Об этом пишет Daily Mail.
Язык не помещался у мальчика во рту и мешал многим важным для развития функциям.
Рождение ребенка с очень большим языком стало возможным из-за синдрома Беквита-Видемана. При данном нарушении, представляющем собой редкую генетическую аномалию, во время внутриутробного развития у плода происходит несогласованный рост разных отделов организма. У мальчика из США отклонение было замечено врачами во время УЗИ на 27-й неделе беременности.
«Мне казалось милым, что на снимках УЗИ он показывал язык. Но на самом деле это была макроглоссия, вызванная синдромом Беквита-Видемана», — рассказала о том периоде мать ребенка.
Свыше года мальчик прожил с языком вдвое больше обычного. Но медлить дальше, считали врачи, не стоило, так как из-за гигантского языка неправильно развивался челюстной аппарат, возникали проблемы с дыханием, принятием пищи и речью.
Хирурги прооперировали малыша, укоротив злосчастный орган примерно в два раза. Ребенку сейчас один год и семь месяцев. По словам его мамы, кроха заново учится пить, есть и общаться, но в семье лишь рады помогать ему в этом.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у 58-летней жительницы британского графства Бедфордшир Джоанны Смит выявили злокачественную опухоль на языке. Чтобы спасти ей жизнь, решено было удалить язык. А потом медики создали этот орган заново из мышц и кожи руки пациентки и вшили его ей в рот в ходе 10-часовой операции.
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