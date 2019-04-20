Александр Лукашенко заявил о своем скором уходе с занимаемого поста, — росСМИ

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В пятницу, 19 апреля, президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с обращением к народу и объявил о проведении президентских выборов в 2020 году и о том, что не собирается цепляться за власть. Об этом пишет newsland.ru.

Издание отмечает, что ранее СМИ писали, что «батька» может решиться на проведение президентских выборов уже этим летом, но он развеял эти слухи — голосование состоится через год, как и запланировано.

«Я не знаю, почему вдруг это стало какой-то темой для споров, у нас есть закон, у нас есть Конституция, вы прекрасно понимаете, что я не буду здесь крутить-вертеть и искать какую-то выгоду опять же для сохранения власти»,— цитирует Лукашенко «Спутник».

Журналисты предполагают, что в грядущих выборах Лукашенко участвовать уже не будет — все чаще глава государства пребывает в раздражении и плохом настроении, огрызается на простых смертных и чиновников.

Притом сам Лукашенко не раз признавался, что уже «наелся власти».

Поэтому, пишут «Дни.ру», эксперты советуют присмотреться к его сыну Виктору — у него уже имеется опыт госуправления: он сидит в Совбезе республики и является помощником отца. Недавно мужчину наделили новыми полномочиями — назначали вице-президентом Национального олимпийского комитета. Виктору Лукашенко взвалили на плечи подготовку 2-ых Европейских игр и легкоатлетического матча Европа — США. Возможно, это «проверка на прочность», которая позволит ему перепрыгнуть трамплин для получения более высокой должности.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Лукашенко задумался о своем преемнике и назвал в феврале кандидата. В качестве такового он видит своего любимого младшего сына, 14-летнего Колю. Но тот, посетовал тогда Александр Григорьевич, пока заниматься государственными делами не слишком-то хочет.

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