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Лазарева суббота: что можно делать и от чего стоит отказаться накануне Вербного воскресенья
Сегодня, 20 апреля, христиане восточного обряда Лазареву субботу. В этот день вспоминается совершенное Спасителем чудо, которым он предначертал грядущее воскресение всех умерших.
Известно, что друг Ииуса Христа Лазарь, живший в Вифании, скончался и уже был похоронен за четыре дня до прихода Иисуса в этот поселок, расположенный недалеко от Иерусалима. Но Христос велел отнять камень от погребальной пещеры и воззвал к нему: «Лазарь! Иди вон!» И случилось невероятное: умерший воскрес и вышел из пещеры (святой Лазарь после этого прожил еще 30 лет и стал епископом на Кипре).
Церковь почитает воскрешение Лазаря как одно из самый важных, знаковых чудес, совершенных Иисусом Христом за время Его земного пути. Это символ того, что Господу подвластны и жизнь, и смерть человека, и надежда на грядущее воскресение всех умерших, кто веровал во Христа и исполнял Его заповеди.
Лазарева суббота — 2019: обычаи и традиции
В период служб в церквях в Лазареву субботу священнослужители одеваются в праздничные белые одеяния. Этот день отмечается во время Великого поста, поэтому пышного гуляния нет. В этот день принято отправляться за вербовыми веточками, которые несли освещать в храм уже на следующий день рано утром.
В Лазареву субботу женщины готовят вкусности к Вербному воскресению, например, гречневые блины, пироги, разнообразные каши. В Греции существует традиционное сладкое печенье, которое называют «лазарчики». Его тоже можно есть в субботу.
Приметы и поверья на Лазареву субботу 2019
В народе сформировались определенные приметы и поверья к Лазаревой субботе. Например, в этот день и в воскресенье принято легонько пошлепать родных вербовыми веточками — для здоровья. Особое внимание уделяли детям.
Еще одна забавная примета: наблюдать за количеством распустившихся почек. Считалось, что если почек будет много, год принесет богатый урожай, достаток и множество счастливых событий.
Существуют обычаи и среди молодых девушек, которые посещали дома и исполняли для хозяев лазарские песни. За это люди отплачивали им разнообразными вкусностями. Причем одна из девушек должна была облачиться в наряд невесты, что сулило ей счастливо выйти замуж именно в этом году.
Крестьяне верили, что как раз в Лазареву субботу нужно сеять горох, чтобы урожай был хорошим. По народному мнению, только праведный Лазарь покровительствует этой культуре.
Что нельзя делать в Лазареву субботу
На этот день Церковь не описывает какие-то конкретные ограничения в повседневных делах. Исключение — только требования к посту, который продолжается и в этот день.
Сохраняются традиционные ограничения, связанные с приемом мясной пищи, но в Лазареву субботу разрешено есть икру рыбы, употреблять растительное масло и вино. Допускается горячая пища, прошедшая тепловую обработку.
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