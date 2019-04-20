Слезы и постельные сцены: самые яркие моменты седьмого эфира «Холостяка» (фото)

Шоу-бизнес

Седьмой эфир девятого сезона «Холостяка» (СТБ) стал самым романтическим выпуском проекта. Еще накануне Холостяк сказал участницам, что они летят во Францию, вызвав восторг у девушек.

— Я бы так хотела попробовать «розе», — мечтательно сказала Наташа.

— Я не верила, что моей мечте суждено сбыться, — призналась Элизабет, которая давно мечтала оказаться в Париже с любимым человеком.

Когда девушки собрались в аэропорту, ожидая пересадки в Бордо, Никита неожиданно пригласил Лилю уйти вместе с ним.

— Я же не могла побежать и сказать: эй, остановись! — возмущалась Оля.

— Я никуда не пойду, пока Никита не вернется! — уверяла Наташа.

— Я была безумно счастлива, что Никита выбрал меня, — призналась Лиля.

— Лиля говорила, что хочет уединиться с любимым человеком, — сказал Никита. — Мне хотелось осуществить ее мечту.

Никита пригласил девушку прогуляться по Парижу.

— Мы гуляли, фотографировались, смотрели на достопримечательности, — вспоминал Никита.

— Это и есть жизнь! — восхищалась Лиля.

Девушка все время спрашивала себя: «Я точно не сплю?!»

— Никита, давай проведем тест на самую сексуальную девушку проекта, — неожиданно предложила Лиля. — Вот я поцеловала бы тебя в шею и сделала массаж…

— Она смущалась, но мне это нравилось, — сказал Никита.

В это время в аэропорту девушки ждали пересадки на Бордо. Каждая из них расстроилась и злилась на Лилю.

— Мне хотелось просто взять билет и вернуться домой, — со слезами на глазах говорила Оля.

— У меня была какая-то пустота, — признавалась Элизабет.

Лиля и Никита не пришли в самолет, они остались в Париже. Пара поднялась на лифте на смотровую площадку Эйфелевой башни.

— У меня перехватило дыхание, — призналась Лиля. — Все было круто! Это был лучший день в моей жизни.

— У меня в этот момент было полное спокойствие, — сказал Никита. — Мне с Лилей было очень хорошо.

В Бордо девушек поселили в старинном замке.

— Мы все равно были подавлены тем, что Никита и Лиля остались в Париже, — сказала Оля.

Пара гуляла по набережной вдоль Сены. Никита и Лиля сидели на лужайке с сыром и вином.

— Я о тебе слишком много думаю, — призналась Лиля, обнимая и целуя Никиту. — Теперь Париж у меня навсегда ассоциируется только с тобой.

Никита рассказал, что был в Париже, когда пытался наладить отношения с бывшей женой.

— Я хотел тогда попробовать все заново, — признался Никита. — Но прежнего было не вернуть.

— Ты мне даришь такие эмоции, что мне даже не больно «падать», — сказала Лиля. — Я просто наполнена хорошими впечатлениями.

Лиля призналась, что начинает влюбляться в Никиту.

— Она стала честнее со мной, — признался Холостяк.

— С Никитой и Лилей выходили гулять по Парижу два оператора, продюсер, я и звукорежиссер, — рассказала «ФАКТАМ» руководитель проекта Антонина Чернооченко. — Нужно было очень хорошо ориентироваться на местности, чтобы пройти максимально интересной дорогой, не заблудиться, не зайти в тупик. Но мы полагались на Никиту, потому что он хорошо ориентируется в Париже. Кстати, по дороге мы еще успевали рассматривать достопримечательности.

Появление Лили в доме в Бордо девушки приняли настороженно и стали выспрашивать о ее поездке с Никитой.

— У меня было разочарование, — призналась Элизабет. — Я не вижу ее в паре с Никитой.

— Я тоже мечтала о таком спонтанном свидании, — сказала Оля.

Даша едва сдерживала слезы, слушая Лилю.

Лиля передала приглашение на свидание для всех девушек.

— Я была довольна, что опять увижу Никиту, — сказала Наташа.

Никита организовал винный марафон, предложив девушкам маршрут, следуя которым они бежали от бочки к бочке, выпивая бокал вина и выполняя задание.

Вперед сразу же вырвалась Наташа. Она же и стала победительницей марафона, заработав 61 бутылку вина — именно столько килограммов весит девушка.

Никита пригласил Наташу на индивидуальную беседу.

— Я был уверен, что победишь ты, — сказал Никита девушке.

— Я бы хотела 61 час провести с тобой, — призналась Наташа Холостяку. — Мне кажется, мы с тобой сходимся тяжело. У нас нет романтических свиданий.

Наташа и Оля к седьмому эфиру остались единственными из девушек, кто еще не был на индивидуальном свидании.

Вернувшись к девушкам, Никита пригласил на разговор Дашу.

— Я не могу сдержать своих эмоций, — призналась Никите Даша. — Не могу на тебя и злиться.

Наташа, увидев поцелуй Никиты и Даши, не смогла сдержать своих эмоций.

— Это было очень неприятно, — сказала Лиля.

— Он не может совладать с собой! - возмущалась Оля.

— А можно целоваться не тогда, когда мы это видим? — спросила Холостяка Лиля.

— Это была случайность, я делал это не специально, — ответил Никита. — Это была ситуация, когда я злился сам на себя.

Больше всех возмущалась Наташа.

— За семь недель проекта, я не выдавала такого, — сказала Наташа. — У меня просто сорвало крышу!

— Не знаю, что меня заставляет оставаться на проекте, — плакала Оля. — Что я тут делаю?!

— Оля любит все усложнять, — констатировала поведение Оли Элизабет.

— Я уверена, что любая на моем месте поцеловалась бы с Никитой, — сказала Даша. — Меня волнуют только наши с ним отношения.

На следующий день девушки решили приготовить что-то вкусное.

Лиля на кухне нашла приглашение на индивидуальное свидание с Софией. Никита ждал девушку в городке Сент-Эмильйон, приготовив два велосипеда. Девушка призналась, что не умеет на нем кататься. Холостяк предложил ее научить. Дождь заставил пару спрятаться в укрытии.

— Такая погода располагала к романтике, — сказала София. — Я люблю дождь.

— В тебе есть то, что я не вижу в других девушках, — сказал Никита. — Твоя загадочность… Мне интересно, что за этим скрывается.

— Когда ты рядом, я теряюсь, — призналась София. — Моя внимательность отключается.

Никита пригласил Софию в «домик на дереве». Там оказалась кровать и вечер закончился в страстных объятиях пары.

— Мы думали, что это свидание будет очень крутым и незабываемым, — рассказала «ФАКТАМ» Антонина Чернооченко. — Прованс, велосипеды — что может быть романтичнее? Причем от места встречи Софии и Никиты до домика на дереве довольно большое расстояние. Домик на дереве находится в местном гостиничном комплексе. Таких домиков там несколько, и это очень популярное жилье среди туристов. Мы думали, что на велосипедах они доберутся туда быстро. Но героям пришлось идти пешком — София не умела кататься и это оказалось гораздо дольше, чем мы рассчитывали. Поэтому, когда они добрались, на улице уже начало темнеть, и мы переживали, что для съемки может быть мало света. Но все было очень романтично.

— У меня были смешанные эмоции, — призналась София.

В доме девушки обсуждали поцелуй Даши и Никиты.

— Я совершенно не думала о вас в тот момент, — призналась Даша.

— Я готова все выдерживать, лишь бы идти дальше ради нас с Холостяком, — сказала Лиля.

— У меня первый раз нет желания видеть Никиту, — сказала Наташа. — Было чувство, что я уеду домой.

София в домике призналась Никите, что она очень ревнует его к другим девушкам.

— Мне понравилось, что она была откровенна, — сказал Никита. — Пропала дистанция между нами. Мне приятно быть с ней рядом, обнимать ее.

После свиданий Никита встретился с ведущим проекта Григорием Решетником, обсуждая прошедшее время во Франции. Холостяк выслушал видеообращения девушек.

— София, как всегда загадочна, — сказал Никита после обращения девушки.

Марина сказала, что не обращает внимание на чужие истории. Лиля поблагодарила за прошедшее свидание. Элизабет призналась, что разочарована. Вместо видеообращения Наташа оставила лишь розы и свечу.

— Может, она прощается с нашим общением? — предположил Холостяк.

На Церемонии роз девушки выглядели очень привлекательно. Перед тем как начать церемонию, Никита пригласил на разговор Элизабет.

— Я ждала нашего общения, — сказала Элизабет.

— Готова ты поменять свое место жительства? - спросил Никита. — Что важнее — найти комфорт за границей или строить свое счастье?

— Я говорила, что хочу в Париж со своим любимым человеком, — сказала Элизабет.

— Это признание? - поинтересовался Холостяк, но девушка промолчала. — Я готов говорить о своих чувствах. Но ты еще не готова открыться.

Первой розу получила Даша. «Ты моя Бонни, а я твой Клайд», — сказал Холостяк. Затем долгожданный цветок Никита вручил Оле, Марине, Софии, Лиле. Когда к Никите подошла Наташа, она не смогла сдержать слез.

— У меня болела душа, — сказала Наташа. — Я разрывалась изнутри.

- Ты похоронила наши отношения? — спросил Холостяк.

— Просто у меня не было слов, — ответила Наташа. — Твой поцелуй с Дашей мне тяжело было видеть.

— Полтора месяца я видел другого человека, — сказал Никита. — Ты меняешься. Я не знаю, как мне это воспринимать. У нас мало времени, чтобы узнавать друг друга заново. Но есть надежда, что это возможно. Хочу дать тебе розу.

Элизабет покинула проект.

— Ты говоришь, что открываешься, но я этого не замечаю, — сказал девушке Холостяк. — Сейчас я уверен в том, что наши отношения заходят в тупик. Жаль, что наши отношения не переросли во что-то большее.

— Переросли, — загадочно ответила Элизабет, признаваясь, что влюблена в Холостяка.

Напомним, после шестого эфира реалити-шоу покинули две девушки — Виктория и Юля. Именно яркую блондинку из Кременчуга Юлю еще с Первой вечеринки называли одной из главных фавориток Холостяка. Однако, по мнению Никиты, Юля вела себя слишком сдержанно и не смогла открыть ему свои чувства. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Юля рассказала, что на самом деле чувствовала к Никите и кого считала своей конкуренткой на проекте. А Виктория призналась, что пожалела о своем участие в проекте «Холостяк».

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