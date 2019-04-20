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Шоу-бизнес

Слезы и постельные сцены: самые яркие моменты седьмого эфира «Холостяка» (фото)

9:08 20 апреля 2019 98
Холостяк Никита Добрынин
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

Седьмой эфир девятого сезона «Холостяка» (СТБ) стал самым романтическим выпуском проекта. Еще накануне Холостяк сказал участницам, что они летят во Францию, вызвав восторг у девушек.

— Я бы так хотела попробовать «розе», — мечтательно сказала Наташа.

— Я не верила, что моей мечте суждено сбыться, — призналась Элизабет, которая давно мечтала оказаться в Париже с любимым человеком.

Когда девушки собрались в аэропорту, ожидая пересадки в Бордо, Никита неожиданно пригласил Лилю уйти вместе с ним.

— Я же не могла побежать и сказать: эй, остановись! — возмущалась Оля.

— Я никуда не пойду, пока Никита не вернется! — уверяла Наташа.

— Я была безумно счастлива, что Никита выбрал меня, — призналась Лиля.

— Лиля говорила, что хочет уединиться с любимым человеком, — сказал Никита. — Мне хотелось осуществить ее мечту.

Никита пригласил девушку прогуляться по Парижу.

— Мы гуляли, фотографировались, смотрели на достопримечательности, — вспоминал Никита.

— Это и есть жизнь! — восхищалась Лиля.

Девушка все время спрашивала себя: «Я точно не сплю?!»

— Никита, давай проведем тест на самую сексуальную девушку проекта, — неожиданно предложила Лиля. — Вот я поцеловала бы тебя в шею и сделала массаж…

— Она смущалась, но мне это нравилось, — сказал Никита.

В это время в аэропорту девушки ждали пересадки на Бордо. Каждая из них расстроилась и злилась на Лилю.

— Мне хотелось просто взять билет и вернуться домой, — со слезами на глазах говорила Оля.

— У меня была какая-то пустота, — признавалась Элизабет.

Лиля и Никита не пришли в самолет, они остались в Париже. Пара поднялась на лифте на смотровую площадку Эйфелевой башни.

— У меня перехватило дыхание, — призналась Лиля. — Все было круто! Это был лучший день в моей жизни.

— У меня в этот момент было полное спокойствие, — сказал Никита. — Мне с Лилей было очень хорошо.

В Бордо девушек поселили в старинном замке.

— Мы все равно были подавлены тем, что Никита и Лиля остались в Париже, — сказала Оля.

Пара гуляла по набережной вдоль Сены. Никита и Лиля сидели на лужайке с сыром и вином.

— Я о тебе слишком много думаю, — призналась Лиля, обнимая и целуя Никиту. — Теперь Париж у меня навсегда ассоциируется только с тобой.

Никита рассказал, что был в Париже, когда пытался наладить отношения с бывшей женой.

— Я хотел тогда попробовать все заново, — признался Никита. — Но прежнего было не вернуть.

— Ты мне даришь такие эмоции, что мне даже не больно «падать», — сказала Лиля. — Я просто наполнена хорошими впечатлениями.

Лиля призналась, что начинает влюбляться в Никиту.

— Она стала честнее со мной, — признался Холостяк.

— С Никитой и Лилей выходили гулять по Парижу два оператора, продюсер, я и звукорежиссер, — рассказала «ФАКТАМ» руководитель проекта Антонина Чернооченко. — Нужно было очень хорошо ориентироваться на местности, чтобы пройти максимально интересной дорогой, не заблудиться, не зайти в тупик. Но мы полагались на Никиту, потому что он хорошо ориентируется в Париже. Кстати, по дороге мы еще успевали рассматривать достопримечательности.

Появление Лили в доме в Бордо девушки приняли настороженно и стали выспрашивать о ее поездке с Никитой.

— У меня было разочарование, — призналась Элизабет. — Я не вижу ее в паре с Никитой.

— Я тоже мечтала о таком спонтанном свидании, — сказала Оля.

Даша едва сдерживала слезы, слушая Лилю.

Лиля передала приглашение на свидание для всех девушек.

— Я была довольна, что опять увижу Никиту, — сказала Наташа.

Никита организовал винный марафон, предложив девушкам маршрут, следуя которым они бежали от бочки к бочке, выпивая бокал вина и выполняя задание.

Вперед сразу же вырвалась Наташа. Она же и стала победительницей марафона, заработав 61 бутылку вина — именно столько килограммов весит девушка.

Никита пригласил Наташу на индивидуальную беседу.

— Я был уверен, что победишь ты, — сказал Никита девушке.

— Я бы хотела 61 час провести с тобой, — призналась Наташа Холостяку. — Мне кажется, мы с тобой сходимся тяжело. У нас нет романтических свиданий.

Наташа и Оля к седьмому эфиру остались единственными из девушек, кто еще не был на индивидуальном свидании.

Вернувшись к девушкам, Никита пригласил на разговор Дашу.

— Я не могу сдержать своих эмоций, — призналась Никите Даша. — Не могу на тебя и злиться.

Наташа, увидев поцелуй Никиты и Даши, не смогла сдержать своих эмоций.

— Это было очень неприятно, — сказала Лиля.

— Он не может совладать с собой! - возмущалась Оля.

— А можно целоваться не тогда, когда мы это видим? — спросила Холостяка Лиля.

— Это была случайность, я делал это не специально, — ответил Никита. — Это была ситуация, когда я злился сам на себя.

Больше всех возмущалась Наташа.

— За семь недель проекта, я не выдавала такого, — сказала Наташа. — У меня просто сорвало крышу!

— Не знаю, что меня заставляет оставаться на проекте, — плакала Оля. — Что я тут делаю?!

— Оля любит все усложнять, — констатировала поведение Оли Элизабет.

— Я уверена, что любая на моем месте поцеловалась бы с Никитой, — сказала Даша. — Меня волнуют только наши с ним отношения.

На следующий день девушки решили приготовить что-то вкусное.

Лиля на кухне нашла приглашение на индивидуальное свидание с Софией. Никита ждал девушку в городке Сент-Эмильйон, приготовив два велосипеда. Девушка призналась, что не умеет на нем кататься. Холостяк предложил ее научить. Дождь заставил пару спрятаться в укрытии.

— Такая погода располагала к романтике, — сказала София. — Я люблю дождь.

— В тебе есть то, что я не вижу в других девушках, — сказал Никита. — Твоя загадочность… Мне интересно, что за этим скрывается.

— Когда ты рядом, я теряюсь, — призналась София. — Моя внимательность отключается.

Никита пригласил Софию в «домик на дереве». Там оказалась кровать и вечер закончился в страстных объятиях пары.

— Мы думали, что это свидание будет очень крутым и незабываемым, — рассказала «ФАКТАМ» Антонина Чернооченко. — Прованс, велосипеды — что может быть романтичнее? Причем от места встречи Софии и Никиты до домика на дереве довольно большое расстояние. Домик на дереве находится в местном гостиничном комплексе. Таких домиков там несколько, и это очень популярное жилье среди туристов. Мы думали, что на велосипедах они доберутся туда быстро. Но героям пришлось идти пешком — София не умела кататься и это оказалось гораздо дольше, чем мы рассчитывали. Поэтому, когда они добрались, на улице уже начало темнеть, и мы переживали, что для съемки может быть мало света. Но все было очень романтично.

— У меня были смешанные эмоции, — призналась София.

В доме девушки обсуждали поцелуй Даши и Никиты.

— Я совершенно не думала о вас в тот момент, — призналась Даша.

— Я готова все выдерживать, лишь бы идти дальше ради нас с Холостяком, — сказала Лиля.

— У меня первый раз нет желания видеть Никиту, — сказала Наташа. — Было чувство, что я уеду домой.

София в домике призналась Никите, что она очень ревнует его к другим девушкам.

— Мне понравилось, что она была откровенна, — сказал Никита. — Пропала дистанция между нами. Мне приятно быть с ней рядом, обнимать ее.

После свиданий Никита встретился с ведущим проекта Григорием Решетником, обсуждая прошедшее время во Франции. Холостяк выслушал видеообращения девушек.

— София, как всегда загадочна, — сказал Никита после обращения девушки.

Марина сказала, что не обращает внимание на чужие истории. Лиля поблагодарила за прошедшее свидание. Элизабет призналась, что разочарована. Вместо видеообращения Наташа оставила лишь розы и свечу.

— Может, она прощается с нашим общением? — предположил Холостяк.

На Церемонии роз девушки выглядели очень привлекательно. Перед тем как начать церемонию, Никита пригласил на разговор Элизабет.

— Я ждала нашего общения, — сказала Элизабет.

— Готова ты поменять свое место жительства? - спросил Никита. — Что важнее — найти комфорт за границей или строить свое счастье?

— Я говорила, что хочу в Париж со своим любимым человеком, — сказала Элизабет.

— Это признание? - поинтересовался Холостяк, но девушка промолчала. — Я готов говорить о своих чувствах. Но ты еще не готова открыться.

Первой розу получила Даша. «Ты моя Бонни, а я твой Клайд», — сказал Холостяк. Затем долгожданный цветок Никита вручил Оле, Марине, Софии, Лиле. Когда к Никите подошла Наташа, она не смогла сдержать слез.

— У меня болела душа, — сказала Наташа. — Я разрывалась изнутри.

- Ты похоронила наши отношения? — спросил Холостяк.

— Просто у меня не было слов, — ответила Наташа. — Твой поцелуй с Дашей мне тяжело было видеть.

— Полтора месяца я видел другого человека, — сказал Никита. — Ты меняешься. Я не знаю, как мне это воспринимать. У нас мало времени, чтобы узнавать друг друга заново. Но есть надежда, что это возможно. Хочу дать тебе розу.

Элизабет покинула проект.

— Ты говоришь, что открываешься, но я этого не замечаю, — сказал девушке Холостяк. — Сейчас я уверен в том, что наши отношения заходят в тупик. Жаль, что наши отношения не переросли во что-то большее.

— Переросли, — загадочно ответила Элизабет, признаваясь, что влюблена в Холостяка.

Напомним, после шестого эфира реалити-шоу покинули две девушки — Виктория и Юля. Именно яркую блондинку из Кременчуга Юлю еще с Первой вечеринки называли одной из главных фавориток Холостяка. Однако, по мнению Никиты, Юля вела себя слишком сдержанно и не смогла открыть ему свои чувства. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Юля рассказала, что на самом деле чувствовала к Никите и кого считала своей конкуренткой на проекте. А Виктория призналась, что пожалела о своем участие в проекте «Холостяк».

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