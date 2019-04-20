Нотр-Дам де Пари представляет собой груду токсичных отходов (фото)

Мир

В пятницу, 19 апреля, французская общественная организация защитников окружающей среды «Робин Гуд» (Robin des bois) потребовала от властей провести санитарную обработку собора Парижской Богоматери. Как уже сообщали «ФАКТЫ», в результате мощного пожара, который произошел 15 апреля, легендарный Нотр-Дам де Пари лишился своего шпиля и крыши. Однако стены и башни собора устояли.

В своем заявлении экологи подчеркивают: «После того, как расплавились 300 тонн свинца, находившегося в отделке шпиля собора и на его крыше, Нотр-Дам стал зараженной площадкой. На сегодняшний день собор представляет собой груду токсичных отходов».

«Санитарные власти должны проверить воду, которой тушили Нотр-Дам, золу, копоть, строительный мусор, чтобы обеспечить безопасность людям, работающим над восстановлением собора», — считает «Робин Гуд».

Экологи также настаивают на том, чтобы служба Airparif, которая следит за состоянием атмосферы в Париже, провела анализ столичного воздуха на содержание свинца. «Жители острова Сите могут вдыхать содержащую свинец пыль в течение нескольких месяцев и даже лет», — предупреждает организация. «Робин Гуд» призывает власти обнародовать информацию обо всех токсичных веществах, оставшихся в соборе и на острове Сите после пожара.

Тем временем французские СМИ с большой долей скептицизма оценивают заявление президента страны Эммануэля Макрона о том, что Нотр-Дам де Пари будет полностью восстановлен за пять лет. Газета Le Monde указывает на то, что этот срок глава государства назвал неслучайно. В 2024 году в Париже пройдут летние Олимпийские игры. Макрон безусловно хочет, чтобы один из главных символов Франции собор Парижской Богоматери был готов встретить участников и гостей Олимпиады.

Однако, подчеркивает газета, не все зависит от президента и правительства. И главная проблема заключается даже не в деньгах. Финансовая сторона вопроса решается достаточно быстро и эффективно. Как известно, на восстановление собора собрано уже не менее миллиарда евро. Все зависит на самом деле от того, какой вариант восстановления выберут власти.

В среду, 17 апреля, после заседания совета министров, посвященного реконструкции собора Парижской Богоматери, премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о начале международного конкурса архитекторов. И вот тут, считают специалисты, и кроется главная проблема. Прежде чем начать восстановление, необходимо убедиться в том, что пострадавшему от огня собору не грозит дальнейшее разрушение. Наибольшие опасения вызывает состояние горевшей северной башни. Южная башня пострадала гораздо меньше. Диагностика несущих конструкций и северной башни может преподнести крайне неприятный сюрприз. Поэтому говорить о том, что через пять лет Нотр-Дам будет восстановлен, пока еще рано.

С этим согласна другая французская газета Libération. Издание подчеркивает — выбирать проект восстановления можно только после проведения тщательной оценки состояния собора. Далее все проекты можно разделить на две основные группы. Первая подразумевает возрождение Нотр-Дам де Пари «идентично и в том же месте».

Так был восстановлен знаменитый театр Ла Фениче в Венеции. Он сгорел в декабре 2003 года. Причиной пожара был умышленный поджог. Следствие установлио, что два электрика пытались таким образом скрыть факт невыполнения своей работы в установленные сроки. Решение полностью восстановить театр было принято в ходе экстренного совещания в мэрии, через несколько часов после начала пожара. Для этого пришлось разрушить остатки структуры здания, а потом возвести новое, которое в малейших деталях повторяло сгоревшее. Руководитель проекта архитектор Элизабета Фабри объяснила это тем, что на маленьких площадях Венеции было невозможно проводить масштабные реставрационные работы. Проще оказалось построить историческое здание заново. Все было сделано за восемь лет. Причем, жаловалась Фарби, «это можно было сделать и раньше, но нам помешали бюрократическая волокита и юридические проблемы, связанные с финансированием работ».

Вторая группа проектов подразумевает внесение существенных и не очень изменений в восстанавливаемое сооружение. Например, так поступили американцы после разрушения Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Напомним, этот комплекс, состоявший из нескольких высотных зданий, включая знаменитые «башни-близнецы», обрушился в результате теракта 11 сентября 2001 года. Нынешний президент США Дональд Трамп предлагал тогда восстановить Всемирный торговый центр в его первозданном виде. Миллиардер подчеркивал, что «башни-близнецы» стали символом Нью-Йорка для всего мира, таким же, как статуя Свободы или Эмпайр-Стейт-Билдинг. Однако в итоге был утвержден другой проект. На сегодняшний день он реализован лишь частично, хотя работы начались в 2002 году. И многие американцы недовольны результатом. Они склоняются к тому, что Трамп был прав.

Еще один яркий пример подобного «улучшенного восстановления» — московский Манеж. 14 марта 2004 года, в день проведения очередных президентских выборов в России, в этом историческом здании произошел пожар. Российские телеканалы наперебой сообщали о триумфальной победе Владимира Путина, а в центре Москвы горел один из символов города. Тогдашний мэр российской столицы Юрий Лужков уже на следующий день представил полностью готовый проект восстановления здания и выделил из городского бюджета 25 миллионов евро. Он предлагал построить два подземных этажа с платной парковкой. Кроме того, отдать часть Манежа под торговый центр. Проект породил подозрения в том, что здание загорелось неслучайно. Лужков давно вынашивал идею реконструкции исторического здания. Российский архитектурный эксперт Григорий Ревзин назвал план Лужкова «реставрацией методом кремации». Тем не менее, проект был быстро утвержден. И обновленный Манеж открылся уже через год после пожара.

Большинство французов высказываются сейчас за восстановление Нотр-Дам де Пари в его историческом виде. Люди возмущены появившимися в СМИ и соцсетях идеями либо отказаться от возведения разрушенного пожаром шпиля, либо замены его современной конструкцией. Напомним, что шпиль обрушился спустя час с момента возгорания. Его обломки пробили крышу и упали внутрь собора. В результате уцелел медный петух с мощами святых, венчавший шпиль.

Сторонники «идентичного восстановления» настаивают на том, чтобы реставраторы использовали такие же материалы, из которых были сделаны шпиль и крыша Нотр-Дам де Пари. Однако эксперты указывают, что сегодня во Франции просто нет дубов такой высоты, чтобы из них можно было изготовить несущие балки.

Свою помощь в решении этой проблемы неожиданно предложил британский аристократ сэр Бенджамин Слейд. Он готов пожертвовать на восстановление собора Парижской Богоматери 50 величественных дубов, растущих в его родовом имении. Сэр Бенджамин заявил журналистам, что его предок сэр Томас Слейд когда-то дал дубы для строительства корабля, участвовавшего в знаменитом Трафальгарском сражении в 1805 году. Это был корабль самого адмирала Нельсона. «Я чувствую ответственность моей семьи. Мои предки помогали убивать французов. Я хочу помочь Франции восстановить ее душу», — сказал аристократ.

Кстати, до сих пор точно не установлена причина пожара. Прокуратура заявила о том, что склоняется к версии короткого замыкания в проводке. Настоятель собора Патрик Шове сообщил, что имел место некий «компьютерный сбой». Он отказался уточнить, какой именно. Добавил лишь, что «все станет ясно через два-три месяца».

Напомним, в сентябре 2018 года в Рио-де-Жанейро произошел сильнейший пожар в Национальном музее Бразилии. Огонь почти полностью уничтожил богатейшую коллекцию экспонатов, которая считалась пятой по величине в мире. О бывшего дворца уцелел только фасад. Пока никакого проекта восстановления здания нет, ЮНЕСКО еще не завершило работу над своим отчетом о возможности реконструкции.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter