Главный тренер «Карпат» улетел на родину из-за трагедии в семье

Спорт

Испанский специалист Фабри Гонсалес (на фото) не будет 23 апреля руководить действиями футболистов «Карпат» в домашнем матче чемпионата Украины против «Черноморца». Как сообщает официальный сайт львовского клуба, 63-летний главный тренер команды срочно улетел в Испанию, где у него умерла мать.

Напомню, что Фабри Гонсалес возглавил «Карпаты» в январе 2019-го. За это время «зелено-белые» провели в премьер-лиге шесть матчей, в которых отпраздновали две победы (обе над «Ворсклой» со счетом 4:0), один раз сыграли вничью и потерпели три поражения. После 24 туров львовяне с 24 очками занимают в турнирной таблице девятое место.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Карпаты» в день дебюта тренера-испанца разгромили в Полтаве «Ворсклу».

Фото ФК «Карпаты»





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