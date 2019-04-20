- 15:36 "Комбат"-орденоносец из "ДНР" получил 10 лет тюрьмы
- 15:12 "Возьмите на участки зонты": синоптик рассказала о погоде в день выборов
- 15:03 В сети показали убитую на Донбассе террористку из Харькова
- 14:38 Главный тренер «Карпат» улетел на родину из-за трагедии в семье
- 14:38 Под Одессой крупное ДТП, дорога на Киев заблокирована
- 14:36 ДТП под Киевом: появились эксклюзивные фото и видео аварии на Житомирской трассе
- 14:04 Масштабный пожар в одесской высотке: из ТРЦ «Пятый элемент» срочно эвакуируют людей
- 13:49 В Днепре произошла массовая драка с поножовщиной на межнациональной почве
- 13:32 На Донбассе идет активная подготовка к раздаче российскиx паспортов, — СМИ
- 13:02 В Прикарпатье произошло странное самоубийство супружеской пары
Главный тренер «Карпат» улетел на родину из-за трагедии в семье
Испанский специалист Фабри Гонсалес (на фото) не будет 23 апреля руководить действиями футболистов «Карпат» в домашнем матче чемпионата Украины против «Черноморца». Как сообщает официальный сайт львовского клуба, 63-летний главный тренер команды срочно улетел в Испанию, где у него умерла мать.
Напомню, что Фабри Гонсалес возглавил «Карпаты» в январе 2019-го. За это время «зелено-белые» провели в премьер-лиге шесть матчей, в которых отпраздновали две победы (обе над «Ворсклой» со счетом 4:0), один раз сыграли вничью и потерпели три поражения. После 24 туров львовяне с 24 очками занимают в турнирной таблице девятое место.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Карпаты» в день дебюта тренера-испанца разгромили в Полтаве «Ворсклу».
Фото ФК «Карпаты»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...