Спорт

«МанСити» с Зинченко отомстил «Тоттенхэму» за фиаско в Лиге чемпионов: видеообзор матча

В субботу, 20 апреля, в матче 35-го тура чемпионата Англии сразились «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Команда вернувшегося в строй после травмы полузащитника сборной Украины Александра Зинченко (отыграл все 90 минут) отпраздновала победу — 1:0 (Фоден, 5).

В любом другом случае это был бы привычный поединок грандов премьер-лиги, если бы не фантастическая дуэль подопечных Гвардиолы и Почеттино три дня назад в Лиге чемпионов.

Напомню, что после поражения в первой встрече (0:1) «Ман Сити» в компенсированные минуты ответного матча, казалось, вырвал у «шпор» путевку в полуфинал, но рефери после просмотра VAR отменил пятое взятие ворот гостей из-за офсайда, и дальше благодаря голам на чужом поле прошел «Тоттенхэм» (4:3).

Отметим, что на сей раз победу команде Хосепа Гвардиола в поединке с кучей потасовок в конце встречи принес точный удар в дебюте 18-летнего Фила Фодена, ставшего самым молодым автором гола в премьер-лиге, родившимся в начале 21 века.

Успех на «Этихад» позволил «Манчестер Сити» с 86 очками возглавить турнирную таблицу чемпионата Англии (у «Ливерпуля» — 85 баллов). «Тоттенхэм» с 67 пунктами пока на третьей позиции. У «Арсенала», у которого есть игра в запасе, и у «Челси» — по 66 очков, у «МЮ» — 64 (и матч в запасе).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лидер «Тоттенхэма» Кейн эмоционально отреагировал на выход команды в полуфинал Лиги чемпионов.

Фото Twitter ФК «Манчестер Сити»



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