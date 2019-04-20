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Состояние Дмитрия Быкова улучшилось
Состояние российского оппозиционного писателя Дмитрия Быкова, которого экстренно госпитализировали с подозрением на инфаркт мозга в московскую клинику Бурденко, улучшается, к нему начали пускать родственников. Об этом сообщил глава редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
«Состояние здоровья Быкова улучшается», — заявил он в комментарии радиостанции «Говорит Москва».
По словам Муратова, рядом с Быковым находятся его мать и сын.
Также об улучшении состояния писателя сообщила его супруга в Facebook.
Напомним, Дмитрию Быкову стало плохо в самолете, на котором он летел из Екатеринбурга в Уфу. Однако оказывать помощь ему не стали, поскольку бортпроводники решили, что писатель пьян. По прилету он был госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу Уфы.
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