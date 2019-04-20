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Дебаты Зеленского и Порошенко: полиция расследует сообщения о терактах
Национальная полиция Украины открыла уголовное производство из-за сообщения о возможном теракте во время Дебатов кандидатов в президенты Украины 19 апреля 2019 года. Как сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало, анонимное сообщение о подготовке террористического акта на стадионе «Олимпийский» поступило в пятницу, 19 апреля, на линию «102». Напомним, «ФАКТЫ» публиковали полное видео дебатов.
По словам Тракало, инцидент квалифицирован по статье 346 («Угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля») Уголовного кодекса Украины.
Также в полиции сообщили, что с начала «дня тишины» 20 апреля в полицию по состоянию на 16:00 поступило 97 заявлений и сообщений о нарушениях. В том числе в Днепропетровской области их было 13, в Николаевской — 7, в Полтавской и Харьковской — по 6, в Киеве — 12.
В двух случаях речь шла о подкупе избирателей, в 54 — о незаконной агитации.
Напомним, неизвестный сообщил о заминировании студии «Общественного ТВ» во время выступления там президента Украины Петра Порошенко.
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