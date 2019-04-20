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Второй тур выборов президента Украины: онлайн-трансляция
В воскресенье, 21 апреля, в Украине пройдет второй тур президентских выборов. «ФАКТЫ» будут информировать о ходе голосования в онлайн-режиме.
Участки для голосования будут работать с 8.00 до 20:00. Подсчет голосов ЦИК начнется после 20:00. Тогда же появятся и первые результаты экзит-поллов.
Окончательные официальные результаты голосования будут опубликованы до 4 мая. Инаугурация новоизбранного главы государства состоится до 3 июня (дату должен назначить парламент).
По состоянию на 20 апреля ЦИК зарегистрировала 2,7 тысяч официальных наблюдателей на выборах президента, из которых 2,3 тысячи уже въехали в Украину и находились на избирательных участках, заявил помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян.
Обеспечением порядка на избирательных участках возложено на 40 тысяч полицейских. Кроме того, в усиленном режиме будут дежурить 39 тысяч спасателей. По информации пресс-службы ГСЧС, спасатели будут находиться на посту до 9:00 22 апреля.
Напомним, в первом туре Владимир Зеленский и Петр Порошенко набрали 30,24% и 15,95% голосов соответственно.
«ФАКТЫ» писали, чего украинцы ждут от новоизбранного президента прежде всего.
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