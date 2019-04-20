Администрация Новодевичьего кладбища отказывается хоронить Цывину рядом с Евстигнеевым

Шоу-бизнес

В субботу, 20 апреля, стало известно, что похороны популярной российской актрисы Ирины Цывиной пройдут 22 апреля. Об этом заявила адвокат Юлия Вербицкая. Как уже сообщали «ФАКТЫ», Цывина скоропостижно скончалась 18 апреля в возрасте 55 лет. Логично было предположить, что Ирина будет покоиться на Новодевичьем кладбище в Москве, где похоронены две ее мужа — народный артист СССР Евгений Евстигнеев и бизнесмен Александр Благонравов. Однако администрация кладбища с этим не согласна.

Там подчеркивают, что после смерти Евстигнеева Ирина дважды официально выходила замуж, поэтому ее нельзя считать вдовой Евгения Александровича. И хотя изначально участок, где находится могила легендарного актера, был оформлен на Цывину, после двух ее замужеств он теперь принадлежит сестре Евстигнеева.

Вербицкая также рассказала российской газете «Комсомольская правда», что и кому отойдет после внезапной смерти актрисы. Адвокат посвящена в эту довольно сложную ситуацию, потому что последние годы представляла интересы Цывиной в имущественном споре с сыном Благонравова. Сам бизнесмен, который был четвертым мужем актрисы, скончался в феврале 2017 года. На тот момент он и Ирина уже не жили года четыре вместе, но официально развод не оформляли.

После смерти бизнесмена его сын, тоже Александр, предъявил имущественные претензии Цывиной. Как сообщила Вербицкая, судебные разбирательства завершились около года назад. Было заключено мировое соглашение, согласно которому Благонравов получил квартиру в Москве на улице Чаянова, 10. Никаких претензий к Ирине Константиновне он больше не имеет.

В собственности Цывиной остались еще три квартиры в Москве и большой загородный дом с участком, который когда-то получил еще Евстигнеев. Эта недвижимость находится в Мытищенском районе Подмосковья в деревне Ларево. А квартиры расположены на улице Фадеева, на Садово-Самотечной и в Отрадном. Остался еще почти новый дорогой автомобиль.

Вербицкая полагает, что Цывина не оставила завещания. Во всяком случае, адвокату об этом ничего не известно. Родители актрисы умерли. Следовательно, прямыми наследниками являются только родные дети Ирины — сын Евгений и дочь Зинаида. Их Цывина родила в браке с продюсером Георгием Пусепом, за которого вышла замуж после смерти Евстигнеева.

Оценивать стоимость недвижимости Вербицкая не стала. Она лишь сообщила, что две квартиры из трех хоть и небольшие по площади (около 40 и 60 квадратных метров), зато находятся в центральной части Москвы, а значит, стоят немало. Площадь третьей квартиры составляет примерно 70 квадратных метров.

Как сообщают российские СМИ, причиной смерти Цывиной была кардиомиопатия. У нее обнаружили патологию сердечной мышцы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти популярной российской певицы Юлии Началовой.

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