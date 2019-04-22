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Доллар и евро дорожают: как изменился курс валют после выборов в Украине
На следующий день после выборов курсы доллара и евро в Украине поползли вверх. На 22 апреля Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,85 грн/долл. По отношению к европейской валюте гривня также просела. Официальный курс от НБУ составляет 30,21 грн/евро.
Курс в сравнении с пятницей 19 апреля изменился на одну-две копейки, но финансовые аналитики полагают, что это только начало. Резкого скачка курса на валютном рынке удастся избежать, но продолжится наметившееся на прошлой неделе плавное повышение. Текущий курс НБУ уже «учитывает» победу Владимира Зеленского на президентских выборах, а в ближайшую неделю ожидается удорожание американской валюты на межбанке и в обменниках.
Опрошенные «ФАКТАМИ» эксперты-финансисты говорят, что после победы Зеленского на выборах президента курс национальной валюты может остаться стабильным в долгосрочной перспективе, если не произойдет смены руководства Кабмина и НБУ. Для появления у руля Нацбанка новых лиц необходимо согласование Верховной Рады, а эксперты не видят поддержки Зеленского в нынешнем парламенте.
* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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