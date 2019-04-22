Строят частную ракету за свой счет: молодые инженеры из Днепра презентовали необычный проект

Наука и технологии

На прошедшем в Киеве конкурсе космических стартапов Sikorsky Challenge творческий коллектив из Днепра Dnipro Sky Lab представил новаторскую разработку бюджетной космической ракеты. Она предназначена для вывода на орбиту малых — массой от одного до трех килограммов — спутников. Молодые инженеры привезли в столицу одну из ступеней будущей ракеты. Напомним, SpaceX Илона Маска запустила в космос самую мощную ракету в мире.

— Мы работаем инженерами в одном из научно-исследовательских институтов (НИИ) Днепра, а в свободное время строим ракету, — рассказал «ФАКТАМ» участник команды Dnipro Sky Lab Василий Степанив (на фото слева). — Костяк коллектива составляют трое парней. Все мы не женаты. Поэтому пока что можем себе позволить тратить заработки не на семью, а на свое увлечение. У нас есть небольшая мастерская, где мы проектируем и строим составляющие будущей ракеты. А испытания руководство разрешает проводить на полигоне нашего института, поскольку эта разработка созвучна с тематикой, которой занимается НИИ.

Денег у нас не много, но мы составили стратегию, которая учитывает это важнейшее обстоятельство. Проект разделили на четыре этапа. Начали с тестирования топлива и действующих моделей реактивных двигателей. Они демонстрируют характеристики, на которые мы и рассчитывали. Мы сейчас как раз находимся на этом первом этапе. По его завершении займемся постройкой компонентов ракеты в натуральную величину и их испытаниями на земле. Затем приступим к разработке системы управления.

Последним этапом станут запуски опытных экземпляров ракеты в космос. Если какой-нибудь университет доверит нам студенческий спутник, отправим его на орбиту на экспериментальном образце нашей ракеты.

— Мы стараемся использовать по возможности наиболее доступные по цене материалы, комплектующие и топливо, — добавляет участник команды Dnipro Sky Lab Максим Евсеенко (на фото справа). — О цене будущей ракеты говорить пока рано.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что NASA запустило к МКС «украинскую» ракету. Кроме того, в NASA успешно провели испытания дрона-вертолета Mars Helicopter.



Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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