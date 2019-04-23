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Как проблемы с поставками горючего в Украину отразятся на его ценах: прогноз экспертов

В конце прошлой недели РФ заявила об изменении порядка поставок в Украину нефти и нефтепродуктов. По словам украинских отраслевых экспертов, горючее из России пока поступает без ограничений, но ситуация может измениться в любой момент. Кроме того, в начале нынешней недели возникла аварийная ситуация, приведшая к прекращению импорта горючего из Беларуси. «ФАКТЫ» разбирались, как это может отразиться на стоимости топлива в Украине.

Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ) не видит рисков возникновения дефицита топлива в связи с решением РФ ввести санкции в отношении Украины. К такому выводу эксперты НАУ пришли после анализа постановления правительства РФ № 460−25 от 18 апреля.

«Согласно данному документу, с 1 июня 2019 года импорт дизельного топлива, бензинов и сжиженного газа в Украину будет осуществляться на основании разрешений Минэкономразвития РФ. Из документа не следует, что объемы топлива будут каким-либо образом ограничены», — говорится в сообщении пресс-службы Нефтегазовой ассоциации Украины.

По мнению представителей НАУ, если компании — поставщики топлива своевременно получат разрешения, ситуация на рынке нефтепродуктов Украины останется неизменной. Впрочем, эксперты отметили, что критерии и правила, по которым будут выдавать такие разрешения, пока не опубликованы, а, как известно, «дьявол кроется в деталях».

Значительную часть импортного горючего Украина получает из Беларуси. Так, в 2018 году доля белорусского дизтоплива в балансе украинского рынка составила 33%. А импорт бензина из Беларуси в Украину в прошлом году составил 44% объема украинского рынка.

Теперь же, напомним, белорусский концерн «Белнефтехим» ограничил экспорт горючего из-за ухудшения качества российской нефти. Отдельные пробы нефти марки Urals, поступающей по нефтепроводу в Беларусь из России, показали превышение допустимой нормы хлоридов в 100 раз. Российская компания «Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Беларусь.

В связи со сложившейся ситуацией «Белорусская нефтяная компания» полностью прекратила экспорт светлых нефтепродуктов до нормализации ситуации с поставками.

Пострадала не только Украина. Как сообщил заместитель генерального директора директора «Белорусской нефтяной компании» Сергей Гриб, поставка светлых нефтепродуктов (бензинов и дизтоплива) прекращена не только в Украину, но также в Балтию и Польшу. По его словам, контрактные обязательства приостановлены до момента решения вопроса с российской нефтью.

В то же время Сергей Гриб заявил, что Беларусь рассчитывает до конца нынешнего года начать альтернативный России импорт нефти через порты стран Балтии или Украины. Что касается нашей страны, то операции с нефтеналивными грузами ведут восемь украинских портов. В отдельных из них, например в Одесском и Южном портах, есть по несколько перевалочных предприятий. Перевалка нефтепродуктов происходит также в Херсоне, Николаеве, Измаиле, Рени, Черноморске, Очакове.

Как видим, ситуация на отечественном топливном рынке остается напряженной. Поэтому, по мнению экспертов, украинским нефтетрейдерам необходимо искать дополнительные объемы поставок горючего на май, чтобы заместить недополученные с белорусских НПЗ объемы.

«Из-за проблем с качеством нефти переработку снизил до минимума не только Мозырский, но и Новополоцкий НПЗ. Очевидно, что в мае поставки из Беларуси в Украину будут существенно уменьшены. Рынку предстоит заместить большой объем дизельного топлива», — сообщил «ФАКТАМ» директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

По его словам, в нынешнем году Украина в среднем ежемесячно импортировала 160 тысяч тонн белорусского дизтоплива. Его доля по итогам I квартала 2019 года составила 34,5% украинского рынка. На данный момент поставки полностью остановлены.

«По оптимистическому сценарию предстоит найти 80−100 тыс. тонн дизтоплива, по пессимистическому — 150−180 тыс. тонн. В немалой степени успех этой непростой программы будет зависеть от того, насколько ответственно белорусские НПЗ и «Белорусская нефтяная компания» подойдут к информированию рынка о перспективах возобновления отгрузок.

При этом стоит отметить, что негативные последствия сбоя белорусских поставок частично нивелированы большими запасами дизельного топлива, которые были сформированы под посевную кампанию, которая в этом году сдвинулась на конец апреля из-за плохих погодных условий. А проблем с обеспечением бензином вовсе не должно быть, так как белорусский объем будет замещен топливом украинского производства, импортом из Литвы и по морю.

Однако в сложившихся условиях цены на нефтепродукты для потребителей в ближайшее время продолжат рост. Но пока основным драйвером их роста является повышение котировок на мировом рынке вследствие уменьшения поставок из Ирана и Венесуэлы. На данный момент мировая конъюнктура сформировала потенциал роста цены до 1 грн на литре. Фактор перехода на альтернативные поставки дизтоплива также скажется на ценах в мае и составит около 1 грн на литре", — отметил эксперт.

Стоит отметить, что украинский розничный топливный рынок уже начал реагировать на возникшие проблемы. Цены на заправках пошли вверх, и с начала недели литр горючего подорожал на 25−35 копеек. Во вторник, 23 апреля, средняя по стране стоимость литра бензина А-95 составляет 29,03 грн, дизельного топлива — 28,54 грн, а сжиженного газа — 13,41 грн.

Напомним, ранее эксперты прогнозировали рост стоимости сжиженного газа до 14 гривен за литр.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что российское правительство расширило перечень украинских товаров, запрещенных для ввоза в Российскую Федерацию. Санкции коснутся украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки. Как заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев, это ответный шаг на недавнее постановление украинского правительства о расширении списка товаров, запрещенных к ввозу с территории России.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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