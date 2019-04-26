Почему цены на украинских автозаправках продолжают стремительно расти

Деньги

Стремительное подорожание горючего на украинских заправках продолжается. С начала месяца литр нефтепродуктов подорожал в среднем на 45—65 копеек. А некоторые заправки подняли цены более чем на 1 гривню. В пятницу, 26 апреля, средняя по стране стоимость литра бензина А-95 составила 29,69 грн, дизельного топлива — 29,23 грн, а сжиженного газа — 13,48 грн.

Нынешний скачок розничных цен на топливо в Украине связан сразу с несколькими факторами. Это рост стоимости нефти на мировом рынке, приостановка поставок горючего из Беларуси и угроза сокращения поступления топлива и нефти из России. Рассмотрим все эти факторы подробнее.

В четверг, 25 апреля, стоимость нефти Brent превысила отметку 75 долларов за баррель впервые с октября 2018 года. Одним из главных факторов такого ценового скачка стало сокращение экспорта российской нефти Urals в связи с катастрофическим падением ее качества.

В пятницу, 26 апреля, стоимость барреля нефти Brent опустилась до 74 долларов. Трейдеры надеются, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) вскоре увеличит добычу и компенсирует ожидаемое падение экспорта из Ирана после ужесточения санкций со стороны США.

Напомним, что 22 апреля Вашингтон заявил об отмене всех льгот в отношении Ирана и потребовал от других стран прекратить импорт нефти из Исламской республики уже с начала мая. Нарушителям пригрозили «карательными мерами».

Чтобы восполнить дефицит, возникший из-за санкций против Ирана, Соединенные Штаты оказывают давление на фактического лидера ОПЕК Саудовскую Аравию, а также на других союзных производителей, таких как Ирак и Объединенные Арабские Эмираты. Фактически США добиваются отмены ранее заключенного договора между странами ОПЕК и их партнерами о сокращении добычи черного золота.

«США будут и дальше оказывать давление на Саудовскую Аравию, чтобы она нарастила производство, с тем чтобы покрыть дефицит предложения», — заявил старший аналитик рынка брокерских услуг во фьючерсной брокерской компании OANDA Альфонсо Эспарза.

Вторым фактором, повлиявшим на украинские топливные цены, стал скандал с поставками из России некачественной нефти, в результате чего в аварийном порядке было приостановлено производство нефтепродуктов на белорусских нефтеперерабатывающих заводах. Напомним, что 19 апреля было зафиксировано резкое ухудшение качества экспортной нефти марки Urals, поступающей в Беларусь по нефтепроводу из России. Отдельные пробы показывали превышение допустимой нормы хлоридов в 100 раз.

А ведь именно их этой страны мы получаем самые большие объемы горючего. В частности, в 2018 году доля белорусского дизтоплива в балансе украинского рынка составила 33%. А импорт бензина из Беларуси в Украину в прошлом году составил 44% объема украинского рынка.

Правда, есть надежда, что ситуация вскоре изменится к лучшему. Небольшие партии топлива вновь начали поступать из Беларуси в Украину.

«Принято решение о поставке порядка 32 тыс. т дизельного топлива в Украину, 8 тыс. т дизельного топлива в Польшу и порядка 10 тыс. т автомобильных бензинов также на украинский рынок», — сообщил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

А вот с поставками горючего непосредственно из России ситуация пока до конца не понятна. Прокомментировать ее «ФАКТЫ» попросили руководителя практики международной торговли юридической компании «Ильяшев и Партнеры» Алену Омельченко.

— Стоит напомнить, что 18 апреля 2019 Россия расширила ограничения на импорт товаров, страной происхождения либо страной отправки которых является Украина, впервые установила запрет на вывоз из России на территорию Украины товаров, а также ввела ограничения на экспорт ряда товаров, в частности нефти, нефтепродуктов, угля. Их ввоз на территорию Украины с 1 июня 2019 года будет возможен лишь по специальному разрешению Министерства экономического развития РФ.

— Как запрет на ввоз украинских товаров отразится на украинском бизнесе и экономике вообще?

— Очевидно влияние на текущие операции и потенциально негативное воздействие на макроэкономические показатели страны. На микроуровне как предприятиям, для которых российский рынок был значим, так и компаниям, пользовавшимся российскими товарами, попавшими под ограничения, придется приспосабливаться к новым условиям. Судить о жесткости администрирования мер и успехах в адаптации можно будет позже.

— Запрет ввоза каких именно товаров наиболее критичен для Украины?

— Можно допустить, что значительный эффект будут иметь ограничения на экспорт кокса и полукокса из каменного угля, бурого угля, дизельного топлива, а также запрет на экспорт ряда нефтепродуктов из России.

— Насколько быстро украинские производители смогут переориентироваться на другие рынки сбыта?

— Вероятно, сроки адаптации и ее успешность для различных товарных рынков будут сильно варьироваться. Также весьма значительно отличается конкурентоспособность украинских предприятий.

— В целом, какой эффект, экономический и политический, будут иметь нынешние запреты России?

— Теория говорит, что торговые барьеры, как правило, приводят к росту цен для конечных потребителей, к примеру, через ускоренный рост тарифов, и в целом негативно сказываются на всех сторонах. Это снижение конкуренции, ухудшение качества товаров для потребителя и так далее.

Украина имеет право оспорить действия России во Всемирной торговой организации. Однако перспективы такого разбирательства сомнительны. В рамках недавнего дела о транзите РФ доказала обоснованность своих мер, аргументировав их защитой существенных интересов национальной безопасности. Можно предположить, что этот аргумент будет использован и в новых спорах.

В то же время ничто не мешает Украине расширить свои ответные меры. В этом свете представляется назревшим вопрос о создании отечественного механизма частичного ограничения импорта и экспорта товаров, путем лицензирования, — отметила Алена Омельченко.

Стоит напомнить, что свои ограничения правительство России ввело в ответ на расширение Украиной списка товаров, запрещенных к ввозу с территории Российской Федерации. Под эмбарго попали товары химической промышленности, оборудование для железнодорожного транспорта, а также стеклянная тара.

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