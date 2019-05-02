В каких случаях поставщики воды и отопления смогут штрафовать должников

Деньги

С 1 мая вступил в силу новый Закон «О жилищно-коммунальных услугах». Этот документ кардинально меняет механизм взаимоотношений между владельцами квартир и поставщиками услуг. В частности, жильцы смогут не только создавать объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), но и нанимать профессиональных управителей. Хотя пока что жэки продолжат выполнять привычные обязанности. Одним из новшеств стало введение штрафных санкций за несвоевременную оплату коммунальных услуг. По закону пеня составляет 0,01% за каждый день просрочки платежа. То есть 3,65% в год. По мнению экспертов, такие санкции вряд ли смогут повлиять на злостных неплательщиков. Тем более что начисление пени не является автоматическим. Как разъяснили в Министерстве регионального развития и строительства Украины, введение в действие Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах», которым предусмотрена пеня за несвоевременные платежи, не является основанием для автоматического начисления потребителям пени с 1 мая 2019 года. Согласно статье 12 данного закона, предоставление жилищно-коммунальных услуг осуществляется на договорных началах. И именно в договоре должна быть указана возможность поставщика услуг начислять штрафы. При этом законом предусмотрено, что не позднее чем в течение года со дня введения его в действие, то есть до 1 мая 2020 года, совладельцы многоквартирных домов, независимо от выбранной ими формы управления домом, должны принять решение о модели организации договорных отношений с исполнителями коммунальных услуг, а исполнители — заключить с такими совладельцами договоры о предоставлении коммунальных услуг в соответствии с выбранной совладельцами модели организации договорных отношений. Стоит отметить, что эта норма не распространяется на услуги по поставке электроэнергии и природного газа, где уже действуют прямые договоры между поставщиками и потребителями. О том, какие возможны варианты взаимоотношений между людьми и поставщиками, «ФАКТАМ» рассказал эксперт в сфере жилищно-коммунальных услуг, исполнительный директор Украинского института анализа и менеджмента политики кандидат юридических наук Андрей Никончук.

- С 1 мая существенно меняется идеология взаимоотношений между потребителями и операторами услуг по отоплению, горячему и холодному водоснабжению и водоотвелдению. Причем здесь вступают в силу сразу два закона — о жилищно-коммунальных услугах и о коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения. Они друг друга синхронизируют и дополняют. Но основным все же является Закон «О жилищно-коммунальных услугах», который дает жильцам возможность воспользоваться четырьмя моделями построения взаимоотношений.

Чтобы разобраться в них, важно понять главное: закон предоставляет новый дополнительный инструмент, позволяющий улучшить жизнь. А сделать это можно, выбрав управителя, который станет профессиональным посредником в решении проблем, возникающих у людей в жилищно-коммунальной сфере. Но за это ему нужно платить. Перед людьми стоит выбор: либо решать все вопросы самим, либо доверить это специалисту, который будет получать за это зарплату.

— И какие это четыре модели?

— Первая модель — это ничего не делать, оставив все как есть. Согласно переходным положениям закона, функции по уборке и содержанию придомовой территории, то есть по жилищным услугам, пока будет выполнять тот же самый жэк, который был до этого. Однако влиять на объем и качество этих работ люди практически не смогут. И в этом кроется первая ловушка. Ведь для того, чтобы изменить качество и, соответственно, стоимость таких работ, жильцам придется проводить общее собрание. Другого механизма нет. Жэк в одностороннем порядке это сделать уже не сможет.

С одной стороны, жэку постоянно будет не хватать средств, его сотрудники из-за низкой зарплаты станут увольняться, качество услуг начнет только падать. С другой стороны, чтобы решить эту проблему, людям придется объединяться. Хотя, с большой долей вероятности, у многих жильцов позиция будет следующая: нас все устраивает, убирали за три копейки — убирайте и дальше, а то, что увеличиваются расходы, налоги, дорожает электроэнергия, нас не интересует.

Однако тут есть вторая ловушка. При такой модели операторы коммунальных услуг будут подавать отопление и воду только до узла коммерческого учета, то есть до общедомового счетчика. А уже как и в каких объемах вода и тепло попадут в квартиры — проблема жильцов. Вопрос, кто и как будет обслуживать внутренние сети и коммуникации, возложат на «коллективный разум» под названием «сообщество собственников». Безусловно, это приведет к тому, что любую аварию, которая произойдет во внутридомовых сетях между узлом коммерческого учета и квартирой, некому будет ликвидировать. Люди по инерции пойдут в жэк, а его сотрудник разведет руками и скажет, мол, у нас нет средств, мы попробуем, но придется подождать.

Да, на первом этапе от жэков формально можно будет требовать выполнения каких-то внутренних работ, так как эти услуги еще прописаны в старых договорах и их стоимость заложена в квартплату. Но добиться от жэка быстрого и качественного решения проблем не получится. Они найдут сотни причин, в первую очередь финансовых, почему не могут этого сделать. Или будут настаивать на повышении квартплаты, а для этого, как я уже говорил, потребуется проведение общего собрания жильцов.

В результате социальное напряжение будет расти, дырки в трубах станут латать все реже и хуже, качество жизни в доме будет падать. И вот эти все проблемы, по замыслу идеологов данного закона, должны привести к тому, что уровень недовольства жэком подвигнет собственников жилья в многоквартирном доме таки объединиться и либо создать ОСМД, либо выбрать управителя.

— А какова вторая модель?

— Вторая модель — это тот же индивидуальный договор с поставщиками услуг, но не усеченный, действующий по умолчанию, а более расширенный. Он предусматривает наличие прямого договора между потребителем и поставщиком услуги, в котором четко расписано, сколько индивидуальный потребитель будет платить поставщику услуги за текущее содержание внутридомовых сетей.

— Это имеются в виду поставщики тепла, воды?

— Да. Поставщики воды будут содержать сети подачи воды до квартиры, а поставщики отопления — внутренние отопительные сети.

— То есть они в таком случае берут на себя функцию содержания внутридомовой структуры, но за отдельные деньги, которые заплатит каждый жилец дома?

— Совершенно верно. Если в первой модели они гарантируют качество услуги и своевременность подачи до узла коммерческого учета, то во второй модели -- качество услуги и подачу до самой квартиры.

— Цену устанавливают поставщики услуг?

— Конечно. Поставщик скажет, мол, я готов ваши гнилые трубы содержать вот за такую-то сумму. Жильцы могут возмутиться, что это дорого. Но ответ будет один: ищите другие варианты.

— И какие есть варианты?

— Когда жильцы от первого варианта отказались, потому что боятся, что у них сгниют все коммуникации от среза дома до квартиры, а второй им не подошел, поскольку это слишком дорого, тогда есть третий и четвертый варианты. Это коллективный потребитель или коллективный договор. Они похожи. Разница лишь в том, что в третьем варианте это создание ОСМД, которое собирает с жильцов деньги и эксплуатирует внутренние сети и прочую инфраструктуру, а в четвертом — выбирается управитель, с которым заключается договор, — рассказал Никончук.

Стоит отметить, что с 1 мая изменилась и методика начисления платы за коммунальные услуги. Теперь сумму в платежке разделят на две части. Помимо стоимости отопления или воды по счетчику, появится отдельная графа — так называемая абонплата, которая будет выделена из нынешнего тарифа.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter